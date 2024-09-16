До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та на 12 копійки у продажу. Євро зросло на 21 копійку у купівлі та на 19 копійок у продажу.
16 вересня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 16 вересня: євро на міжбанку зросло до 46 грн
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Відкриття 16 вересня
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Закриття 16 вересня
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Зміни
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41,35/41,38
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41,48/41,50
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13/12
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45,95/45,98
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46,16/46,17
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21/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 45,66 грн, а продають за 46,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,62−41,71, євро — 46,20−46,43 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
и торжественно объявить о курсе 41,50грн/$ под конец торговой сессии.
Ну, а то, что официальный курс НБУ на завтра установлен на уровне 41,3591грн/$,
об этом нет смысла даже упоминать, ведь ростом оф.курса за день на 4 коп сложно
запугать даже самых запуганных читателей…