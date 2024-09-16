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16 вересня 2024, 18:10

Банки спрямували бізнесу пільгових кредитів ще на 1,9 млрд грн

За минулий тиждень у межах Держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 481 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн, з яких 378 кредитів — від банків державного сектору економіки на понад 0,8 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

За минулий тиждень у межах Держпрограми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 481 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн, з яких 378 кредитів — від банків державного сектору економіки на понад 0,8 млрд гривень.
Фото: depositphotos

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Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 16 656 кредитів на 62,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 12 676 кредитів на 32,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 60 798 кредитів на 239,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 45 710 кредитів на 122,7 млрд грн), з яких станом на 16 вересня поточного року:

  • 25,1 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 63,82 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 39,64 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 21, 42 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 18,08 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 95 620 кредитних договорів на 329 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 66 186 договорів на 149,4 млрд гривень.

Кредити готівкою в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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