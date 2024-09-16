Банки спрямували бізнесу пільгових кредитів ще на 1,9 млрд грн

Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 16 656 кредитів на 62,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 12 676 кредитів на 32,3 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 60 798 кредитів на 239,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 45 710 кредитів на 122,7 млрд грн), з яких станом на 16 вересня поточного року:

25,1 млрд грн — на інвестиційні цілі;

63,82 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

39,64 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

21, 42 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі;

18,08 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 95 620 кредитних договорів на 329 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 66 186 договорів на 149,4 млрд гривень.