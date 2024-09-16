За минулий тиждень у межах Держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від уповноважених банків 481 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн, з яких 378 кредитів — від банків державного сектору економіки на понад 0,8 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
16 вересня 2024, 18:10
Банки спрямували бізнесу пільгових кредитів ще на 1,9 млрд грн
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Скільки видано кредитів
З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 16 656 кредитів на 62,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 12 676 кредитів на 32,3 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 60 798 кредитів на 239,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 45 710 кредитів на 122,7 млрд грн), з яких станом на 16 вересня поточного року:
- 25,1 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 63,82 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 39,64 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 21, 42 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,56 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 18,08 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 95 620 кредитних договорів на 329 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 66 186 договорів на 149,4 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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