Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-серпні впав на 31,5% у річному вимірі і склав 580,19 млрд юанів ($81,8 млрд), повідомляє China Daily з посиланням на Міністерство торгівлі країни.
16 вересня 2024, 15:38
Прямі іноземні інвестиції до Китаю у січні-серпні впали на 31,5%
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
На високотехнологічне виробництво припало 72,14 млрд юанів, що становить 12,4% загального обсягу вкладень.
ПІІ Німеччини у КНР у січні-серпні зросли на 5,4% у річному вираженні, Сінгапуру — на 11,6%.
Читайте також: Нерезиденти-інвестори вивели рекордну суму з Китаю
При цьому за вісім місяців у країні було зареєстровано 36,968 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 11,5% більше за той же період 2023 року.
У 2023 році обсяг ПІІ знизився на 8% і склав 1,13 трлн юанів.
Почніть заробляти від 10% річного активного та пасивного доходу
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1