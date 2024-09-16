Прямі іноземні інвестиції до Китаю у січні-серпні впали на 31,5%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-серпні впав на 31,5% у річному вимірі і склав 580,19 млрд юанів ($81,8 млрд), повідомляє China Daily з посиланням на Міністерство торгівлі країни.

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На високотехнологічне виробництво припало 72,14 млрд юанів, що становить 12,4% загального обсягу вкладень.

ПІІ Німеччини у КНР у січні-серпні зросли на 5,4% у річному вираженні, Сінгапуру — на 11,6%.

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При цьому за вісім місяців у країні було зареєстровано 36,968 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 11,5% більше за той же період 2023 року.

У 2023 році обсяг ПІІ знизився на 8% і склав 1,13 трлн юанів.