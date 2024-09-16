Стратегічна інвестиційна рада України під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила єдиний портфель публічних інвестпроєктів на 750 концепцій. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі X.
16 вересня 2024, 16:05
В Україні ухвалили єдиний портфель публічних інвестпроєктів
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«У портфелі представлено 750 концепцій. З них понад 100 у сфері охорони здоров'я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та рекомендовані для включення до держбюджету-2025», — зазначила вона.
За словами міністерки, Єдиний портфель інвестиційних проєктів є важливим кроком до модернізації країни та ефективного використання коштів держбюджету.
Джерело: Мінфін
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