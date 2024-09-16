З початку року «Нафтогаз» сплатив податків на понад 60 мільярдів гривень

Упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою. Про це повідомляє пресслужба групи.

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Сплата податків

Зазначається, що ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

«Група Нафтогаз залишається надійною опорою економіки України в умовах воєнного часу. У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн — до місцевих бюджетів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.