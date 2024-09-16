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16 вересня 2024, 13:38

З початку року «Нафтогаз» сплатив податків на понад 60 мільярдів гривень

Упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою. Про це повідомляє пресслужба групи.

Упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою.
Фото: depositphotos

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Сплата податків

Зазначається, що ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

«Група Нафтогаз залишається надійною опорою економіки України в умовах воєнного часу. У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн — до місцевих бюджетів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
potator
potator
16 вересня 2024, 13:41
#
Молодцы, тут премия минимум по 30 млн должна быть
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Moonlighter
Moonlighter
16 вересня 2024, 14:17
#
Столько шума из-за этого развели, и никто наверное не помнит что в 2018 году ими было уплачено почти в 3 раза больше, а именно 137 млрд гривень налогов.
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0
kadaad1988
kadaad1988
16 вересня 2024, 16:57
#
Поправка: не нафтогаз, а население!!!
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