Упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою. Про це повідомляє пресслужба групи.
16 вересня 2024, 13:38
З початку року «Нафтогаз» сплатив податків на понад 60 мільярдів гривень
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Сплата податків
Зазначається, що ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.
«Група Нафтогаз залишається надійною опорою економіки України в умовах воєнного часу. У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн — до місцевих бюджетів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Джерело: Мінфін
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