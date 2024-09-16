Auto Assistance від Finance.ua — нова послуга для водіїв

Finance.ua запускає нову послугу Auto Assistance , яка надає технічну допомогу на дорогах України та Європи. Ця картка створена для того, щоб ви могли почуватися впевнено в будь-якій ситуації на дорозі. Прокол колеса, закінчення пального, евакуація авто або запуск двигуна — всі ці проблеми будуть вирішені швидко та професійно.

Що ви отримаєте з карткою Auto Assistance від Finance.ua

Допомогу при проблемах з колесом : Ремонт або заміна на місці.

: Ремонт або заміна на місці. Підвезення пального: Якщо ви опинилися на дорозі без пального, його доставлять у найкоротші терміни.

Якщо ви опинилися на дорозі без пального, його доставлять у найкоротші терміни. Евакуацію автомобіля: При серйозних поломках авто буде швидко евакуйоване до найближчого СТО або вашого дому.

При серйозних поломках авто буде швидко евакуйоване до найближчого СТО або вашого дому. Запуск двигуна: Якщо двигун не запускається через виснаження АКБ, фахівці усунути проблему на місці або ж організувати евакуацію.

Якщо двигун не запускається через виснаження АКБ, фахівці усунути проблему на місці або ж організувати евакуацію. Додаткові послуги: Auto Assistance також надає можливість замовлення таксі, стоянки на паркінгу, авто на прокат, а також зв'язок з асистансом.

Ці послуги особливо важливі під час поїздок за кордон, де можуть виникнути труднощі через мовний бар'єр та незнайомі дороги.

Як отримати картку технічної допомоги

Для отримання картки потрібно лише кілька кроків:

Заповніть заявку на сайті Finance.ua

Відправте дані через Viber менеджеру.

Оплатіть договір онлайн.

Отримайте електронну картку на свій email.

Доступні три тарифні плани:

Standart: 593 грн за рік.

Standart+: 824 грн за рік.

Premium: 1423 грн за рік.

Замовляйте Auto Assistance зі знижкою 15% на сайті за промокодом «НОВИНА».

Для кого підходить Auto Assistance

Заповніть заявку на сайті Finance.ua

Відправте дані через Viber менеджеру.

Оплатіть договір онлайн.

Отримайте електронну картку на свій email.

Отримайте технічну допомогу від 2 грн на день

Standart: 593 грн за рік.

Standart+: 824 грн за рік.

Premium: 1423 грн за рік.

Тим, хто цінує комфорт: Водії, які бажають уникнути стресу в дорозі.

Сім'ям з дітьми: Безпека і комфорт на першому місці.

Водіям-початківцям: Технічна підтримка у разі непередбачуваних ситуацій.

Закоханим: Подбайте про комфорт вашої другої половинки на дорозі.

Чому варто обрати картку технічної допомоги Auto Assistance

Auto Assistance від Finance.ua — це не лише технічна підтримка, а й впевненість у тому, що ви завжди отримаєте допомогу, незалежно від ситуації на дорозі. Наш сервіс дозволяє уникнути зайвих хвилювань, особливо за кордоном, де мовний бар'єр та відсутність місцевих контактів можуть ускладнити вирішення проблем.

Замовити картку зі знижкою 15% можна вже сьогодні на сайті Finance.ua за промокодом «НОВИНА».