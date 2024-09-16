Finance.ua запускає нову послугу Auto Assistance, яка надає технічну допомогу на дорогах України та Європи. Ця картка створена для того, щоб ви могли почуватися впевнено в будь-якій ситуації на дорозі. Прокол колеса, закінчення пального, евакуація авто або запуск двигуна — всі ці проблеми будуть вирішені швидко та професійно.
Auto Assistance від Finance.ua — нова послуга для водіїв
Що ви отримаєте з карткою Auto Assistance від Finance.ua
- Допомогу при проблемах з колесом: Ремонт або заміна на місці.
- Підвезення пального: Якщо ви опинилися на дорозі без пального, його доставлять у найкоротші терміни.
- Евакуацію автомобіля: При серйозних поломках авто буде швидко евакуйоване до найближчого СТО або вашого дому.
- Запуск двигуна: Якщо двигун не запускається через виснаження АКБ, фахівці усунути проблему на місці або ж організувати евакуацію.
- Додаткові послуги: Auto Assistance також надає можливість замовлення таксі, стоянки на паркінгу, авто на прокат, а також зв'язок з асистансом.
Ці послуги особливо важливі під час поїздок за кордон, де можуть виникнути труднощі через мовний бар'єр та незнайомі дороги.
Як отримати картку технічної допомоги
Для отримання картки потрібно лише кілька кроків:
- Заповніть заявку на сайті Finance.ua
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Відправте дані через Viber менеджеру.
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Оплатіть договір онлайн.
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Отримайте електронну картку на свій email.
Доступні три тарифні плани:
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Standart: 593 грн за рік.
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Standart+: 824 грн за рік.
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Premium: 1423 грн за рік.
Замовляйте Auto Assistance зі знижкою 15% на сайті за промокодом «НОВИНА».
Для кого підходить Auto Assistance
- Заповніть заявку на сайті Finance.ua
- Відправте дані через Viber менеджеру.
- Оплатіть договір онлайн.
- Отримайте електронну картку на свій email.
- Отримайте технічну допомогу від 2 грн на день
- Standart: 593 грн за рік.
- Standart+: 824 грн за рік.
- Premium: 1423 грн за рік.
- Тим, хто цінує комфорт: Водії, які бажають уникнути стресу в дорозі.
- Сім'ям з дітьми: Безпека і комфорт на першому місці.
- Водіям-початківцям: Технічна підтримка у разі непередбачуваних ситуацій.
- Закоханим: Подбайте про комфорт вашої другої половинки на дорозі.
Чому варто обрати картку технічної допомоги Auto Assistance
Auto Assistance від Finance.ua — це не лише технічна підтримка, а й впевненість у тому, що ви завжди отримаєте допомогу, незалежно від ситуації на дорозі. Наш сервіс дозволяє уникнути зайвих хвилювань, особливо за кордоном, де мовний бар'єр та відсутність місцевих контактів можуть ускладнити вирішення проблем.
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