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16 вересня 2024, 12:07

Біткоїн впав до $58 тис на тлі невизначеності через ставку ФРС

Ціна біткоїна впала з $60 тис до $58 тис на тлі того, що наразі невідомо наскільки ФРС понизить ставку — на 25 пунктів чи на 50. Про це пише CoinDesk.

Ціна біткоїна впала з $60 тис до $58 тис на тлі того, що наразі невідомо наскільки ФРС понизить ставку — на 25 пунктів чи на 50.

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Головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер зазначив, що це рідкісний випадок, коли перед засіданням регулятора виникає така невизначеність.

Шанси на те, що ФРС знизить ставку одразу на 50 пунктів зросли до 59%. Засідання заплановане на 18 вересня.

Прогноз зниження ставки / Джерело: cmegroup.com

Історично ринок криптовалют позитивно реагував на послаблення монетарної політики ФРС. Втім, Чендлер зазначив, що різке зниження ставки може негативно вплинути на ризиковані активи, такі як біткоїн, оскільки дії регулятора, у такому разі, будуть свідчити про паніку й про те, що ставку потрібно було зменшувати раніше.

Джерело: Мінфін
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