На одному рівні з державами-банкрутами: ЦБ росії всьоме підняв ключову ставку

Накачана стероїдами з трильйонів рублів військових витрат російська економіка наближається до точки надлому. Поки чиновники звітують про перемогу над санкціями, вихваляються зростанням ВВП та підвищенням доходів сотень тисяч відправлених на війну бідняків, російський Центробанк тихо «б'є на сполох». Про це пише The Moscow Times.

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Підняття ставки

На засіданні в п'ятницю ЦБ всьоме підняв ключову ставку і довів її до 19% річних — рівня, який за останні два десятиліття економіка бачила лише одного разу — у перші тижні вторгнення в Україну, коли по росії вдарило «цунамі» західних санкцій, пише видання.

ЦБ розглядав підвищення ставки до 20% і, можливо, піде на це на наступному засіданні, заявила на пресконференції голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За рівнем ставок росія вже зрівнялася з державами-банкрутами та країнами третього світу. Поточна ставка ЦБ росії вище, ніж у Замбії (13,5%), Гамбії (17%), Пакистані (17,5%) і наближається до рівня Анголи (19,5%). А її подальше зростання поставить росію в один ряд із Зімбабве (20%) та Ліваном (20%).

Думки експертів

Такі ставки, зазначає аналітик «Алор Брокер» Олексій Антонов, схожі на «шокову терапію» для економіки. Але від чого росію лікує ЦП? За підсумками серпня офіційна інфляція від росстату становила 9,05% і порівняно з липнем уповільнилася вперше більш як за рік. Інфляційні очікування споживачів становлять 12,9%. Це нижче, ніж у грудні минулого року (14,2%), і менше ніж до війни (13,7% у січні-2022).

Те, що робить ЦБ, — це «захід із категорії відчайдушних, щоб зовсім не втратити керованість і не скотитися до інфляції 20% і вище», пише Андрій Хохрін, гендиректор «Іволга Капітал». Умови, щоби скотитися в кризу, створені, вважає він. Головне з них — це трильйонні вливання в оборонні заводи та роздача грошей контрактникам та добровольцям, які створюють в економіці навіс грошової маси, яка не забезпечена товарами.