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16 вересня 2024, 10:46

На одному рівні з державами-банкрутами: ЦБ росії всьоме підняв ключову ставку

Накачана стероїдами з трильйонів рублів військових витрат російська економіка наближається до точки надлому. Поки чиновники звітують про перемогу над санкціями, вихваляються зростанням ВВП та підвищенням доходів сотень тисяч відправлених на війну бідняків, російський Центробанк тихо «б'є на сполох». Про це пише The Moscow Times.

Накачана стероїдами з трильйонів рублів військових витрат російська економіка наближається до точки надлому.

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Підняття ставки

На засіданні в п'ятницю ЦБ всьоме підняв ключову ставку і довів її до 19% річних — рівня, який за останні два десятиліття економіка бачила лише одного разу — у перші тижні вторгнення в Україну, коли по росії вдарило «цунамі» західних санкцій, пише видання.

ЦБ розглядав підвищення ставки до 20% і, можливо, піде на це на наступному засіданні, заявила на пресконференції голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За рівнем ставок росія вже зрівнялася з державами-банкрутами та країнами третього світу. Поточна ставка ЦБ росії вище, ніж у Замбії (13,5%), Гамбії (17%), Пакистані (17,5%) і наближається до рівня Анголи (19,5%). А її подальше зростання поставить росію в один ряд із Зімбабве (20%) та Ліваном (20%).

Думки експертів

Такі ставки, зазначає аналітик «Алор Брокер» Олексій Антонов, схожі на «шокову терапію» для економіки. Але від чого росію лікує ЦП? За підсумками серпня офіційна інфляція від росстату становила 9,05% і порівняно з липнем уповільнилася вперше більш як за рік. Інфляційні очікування споживачів становлять 12,9%. Це нижче, ніж у грудні минулого року (14,2%), і менше ніж до війни (13,7% у січні-2022).

Те, що робить ЦБ, — це «захід із категорії відчайдушних, щоб зовсім не втратити керованість і не скотитися до інфляції 20% і вище», пише Андрій Хохрін, гендиректор «Іволга Капітал». Умови, щоби скотитися в кризу, створені, вважає він. Головне з них — це трильйонні вливання в оборонні заводи та роздача грошей контрактникам та добровольцям, які створюють в економіці навіс грошової маси, яка не забезпечена товарами.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+55
agfromua
agfromua
16 вересня 2024, 10:59
#
До чого ця пропаганда? Нічого, що облікова ставка НБУ з 06.22 по 07.23 була 25%? Наразі якось стабілізували на рівні 13%.
+
+10
JWT
JWT
16 вересня 2024, 11:42
#
В тому то і справа, що стабілізували на рівні 13%, а там негативно стабілізують. Питання тільки в тому, чи буде ще падіння в рф і як скоро.
+
0
Rubi0
Rubi0
16 вересня 2024, 12:58
#
Негативно это с 19% в 2022 до 7,5% в 2023. Так что вот вам и ответ, они уже один цикл «охлаждения» прошли во время войны.
+
+10
Три літри
Три літри
16 вересня 2024, 12:01
#
До чого ця пропаганда?

Пропаганда? Це реальний факт який публікують російські ЗМІ.

Нічого, що облікова ставка НБУ з 06.22 по 07.23 була 25%? Наразі якось стабілізували на рівні 13%.

І як так сталося що вона стабілізувалась? Чи є така сама підтримка у Росії? Її Іран буде кредитувати чи Китай, чи може Еритрея?
+
+25
nitrolog
nitrolog
16 вересня 2024, 12:10
#
Яка пропаганда?
В нас війна і логічно що в нас була така ставка, але зараз навіть менше (дякуємо що Захід нам допомагає) аніж на болотах де війни немає.
В них війни немає, але економіка перегріта, то в чому пропаганда?
+
0
Три літри
Три літри
16 вересня 2024, 12:44
#
Перші ніж писати, треба або подумати, або пошукати інформацію та все одно подумати.

Ось хто випереджає Росію, можеш оцінити успіхи та стан конкурентів.
https://tradingeconomics.com/country-list/interest-rate?continent=world

Ангола 19,5
Ливан, Ліберія, Зімбабве 20
Іран 23
Сьєра Ліоне 24,25
Конго 25
Малаві 26
Нігерія 26,75
Єгипт 27,25
Гана 29
Аргентина 40
Турція 50
Венесуєла 59,2
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