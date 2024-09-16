Курс валют на 16 вересня: в обмінниках євро подорожчало на 13 копійок, а долар на 7 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу зріс на 4 копійки. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 15 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 46,04−46,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,95−45,98 грн/євро.

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