Російські держбанки відкривають відділення на окупованих територіях України — FT

Росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на окупованих територіях України. Про це пише ЕП з посиланням на Financial Times.

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Раніше великі російські ритейлери, банки та інші компанії остерігалися відкрито працювати на Кримському півострові та Донецькій і Луганській області на сході України.

Хоча багато російських брендів досі уникають окупованих територій України, побоюючись західних санкцій і ризиків ведення бізнесу в зоні бойових дій, два найбільші державні кредитори росії — «Сбербанк» і ВТБ почали відкривати свої відділення на територіях України, окупованих росіянами.

«Сбербанк», який потрапив під західні санкції у 2022 році відкрив 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України, включно з повноформатними відділеннями.

Сбербанк також повернувся до Криму, відкривши там своє перше відділення минулого року після того, як припинив свою діяльність у 2014 році.

Серед нових відділень «Сбербанку» — пів дюжини «мобільних офісів» у Маріуполі. ВТБ, який також потрапив під санкції з 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрій Костін у липні перерізав стрічку на першому відділенні в окупованому Луганську.

«Промсвязьбанк» також першим зайшов на нещодавно окуповані території і зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

На окупованих територіях починають з'являтися й інші споживчі компанії, але більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів все ще остерігаються виходити на ринок.

«Розумний бізнес туди не піде — воно того не варте. Купівельна спроможність низька, в цих регіонах залишаються переважно пенсіонери та бюджетники. Ризики високі. Навіть у Криму, де ситуація зовсім інша, дуже мало компаній зайшло», — сказав один із представників російського сектору роздрібної торгівлі.

При цьому, відкриття філій на окупованих територіях є способом для російських брендів продемонструвати свою патріотичність. Наприклад мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, заявила в червні, що відкриє заклади в Маріуполі та Херсонській області.