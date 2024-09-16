Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 634 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 вересня 2024, 8:16
Втрати ворога за 15 вересня: 1 060 російських окупантів, 3 танки та 29 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 634860 (+1060) осіб,
- танків — 8683 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 17071 (+8) од,
- артилерійських систем — 18123 (+14) од,
- РСЗВ — 1187 (+1) од,
- засоби ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15263 (+29),
- крилаті ракети — 2592 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24712 (+28) од,
- спеціальна техніка — 3090 (+6)
Джерело: Мінфін
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