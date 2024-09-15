Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 633 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 вересня 2024, 8:08
Втрати ворога за 14 вересня: 1 170 російських окупантів, 6 танків та 85 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 633800 (+1170) осіб,
- танків — 8680 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 17063 (+20) од,
- артилерійських систем — 18109 (+23) од,
- РСЗВ — 1186 (+0) од,
- засоби ППО — 947 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15234 (+85),
- крилаті ракети — 2592 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24684 (+53) од,
- спеціальна техніка — 3084 (+0)
Джерело: Мінфін
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