Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 632 630 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 вересня 2024, 8:22
Втрати ворога за 13 вересня: 1 210 російських окупантів, 3 танки та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 632630 (+1210) осіб,
- танків — 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 17043 (+40) од,
- артилерійських систем — 18086 (+25) од,
- РСЗВ — 1186 (+1) од,
- засоби ППО — 946 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15149 (+36),
- крилаті ракети — 2591 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка — 3084 (+13)
Джерело: Мінфін
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