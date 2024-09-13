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13 вересня 2024, 15:34

НБУ пропонує оновити порядок безготівкових розрахунків

Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.
Фото: НБУ

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«Це зумовлено необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які надходили до Національного банку та спрямовані на покращення порядку безготівкових розрахунків у національній валюті, а також посилення захисту прав користувачів», — йдеться у повідомленні.

Так, регулятор пропонує, зокрема:

  • уточнити питання, що регулює Інструкція;
  • уточнити реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
  • визначити документ (повідомлення) та його реквізити, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиметься платнику його надавачем платіжних послуг);
  • врегулювати питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;
  • встановити перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;
  • врегулювати питання щодо примусового списання (стягнення) коштів із рахунку платника, який закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг або змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;
  • розмежувати реквізити платіжної інструкції, яка оформлюється органом державної виконавчої служби чи приватним виконавцем та контролюючим органом;
  • уточнити норми щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

Відповідні норми міститься у проєкті постанови правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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