Курс валют на 13 вересня: в обмінниках євро подорожчало на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу на 5 копійок подорожчало.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,30 грн, а продають за 45,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,50, євро — 45,80−46,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,31−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,77−45,78 грн/євро.

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