Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 631 420 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 вересня 2024, 8:21
Втрати ворога за 12 вересня: 1 220 російських окупантів, 18 танків та 80 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 631420 (+1220) осіб,
- танків — 8671 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 17003 (+48) од,
- артилерійських систем — 18061 (+52) од,
- РСЗВ — 1185 (+1) од,
- засоби ППО — 945 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15113 (+80),
- крилаті ракети — 2591 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24560 (+79) од,
- спеціальна техніка — 3071 (+10).
Джерело: Мінфін
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