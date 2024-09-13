В Україні з'явилась професійна система для визначення групи пов’язаних контрагентів за РНОКПП

На платформі великих даних VKURSI з’явилась професійна система для верифікації представника клієнта, встановлення власників істотної участі і кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), а також визначення повʼязаних осіб і групи повʼязаних контрагентів за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП).

Основні користувачі — банки, фінансові, страхові, лізингові та аудиторські компанії. А можливості системи — довгоочікувані. Насамперед — фахівцями у сфері фінмоніторингу, комплаєнса, розрахунку кредитних ризиків, AML і KYC. Тому допрем'єрна презентація системи відбулась 6 вересня на міжнародній конференції «Banking Digital & AI Lab — 2024».

Джерела даних та їх надійність

Система у режимі реального часу надає відомості з ЄДР і забезпечує на 100% точну ідентифікацію і верифікацію підприємств, у яких особа — керівник, представник, підписант, кінцевий бенефіціарний власник або засновник.

Крім цього, відомості з ЄДР за РНОКПП, отримані на платформі VKURSI, надаються з електронною печаткою ДП «НАІС», технічним адміністратором державних реєстрів Міністерства юстиції України, завірені кваліфікованою позначкою часу, яка уможливлює підтвердження достовірності звʼязку (верифікації) за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ICEI) або на «Дія».

Пошук за РНОКПП забезпечує 100% точність і достовірність даних

Збіги за ПІБ і різновиди його написання є проблемою № 1 у сфері фінмоніторингу, комплаєнса, розрахунку кредитних ризиків, AML і KYC, де верифікація представника клієнта та перевірка його повноважень, встановлення власників істотної участі і кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), виявлення пов’язаних осіб і груп пов’язаних контрагентів — повсякденна задача. А спростування визначеної пов’язаності осіб може призвести до втрати клієнта. І навпаки — не виявлений зв’язок стає причиною заходів впливу.

Пошуковий запит у системі та звіт на його основі

На основі пошукового запиту система генерує зведений звіт, який складається із тематичних блоків:

пов’язані компанії (прямий вплив): встановлення підприємств, у яких особа — керівник, представник, засновник, КБВ;

опосередкований (непрямий вплив): через повʼязані підприємства у структурі власності;

пов’язані ФОП;

майнові звʼязки (економічна залежність);

візуальна схема зв’язків;

санкційний скринінг всіх повʼязаних фізосіб і юросіб;

економічні показники юросіб та сектори економіки;

ділові зв’язки із вказанням приналежності до групи компаній;

зв’язки з PEP.

Всі дані системи можуть передаватися у корпоративні програми СПФМ за допомогою АРІ.

Так, Банк ПУМБ став першим банком який, у тому числі завдяки технологіям VKURSI, відкриває рахунки юридичним особам повністю віддалено. Новий АРІ «Звʼязки фізичної особи за РНОКПП» дозволяє здійснити верифікацію представника клієнта (керівника, підписанта). А АРІ- методи «Установчі документи юридичної особи» та «Фінансова звітність» — належним чином перевірити наявність необхідного обсягу повноважень у фізособи — представника компанії.

Масова перевірка клієнтів для Кредитного реєстру

Для розрахунку кредитних ризиків банки та небанківські фінустанови мають визначити групу повʼязаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик. Група визначається виходячи з відносин контролю і економічної залежності, але не лише через володіння корпоративними правами, а й, наприклад, через звʼязок «заставодавець-боржник». Окрім цього, кредитодавці, відповідно до Постанови НБУ № 180 та правил подання інформації про активні операції, з 1 жовтня, зобовʼязані подавати до Кредитного реєстру інформацію щодо належності боржника до групи юросіб під спільним контролем, статусу участі боржника у групі, належності боржника до повʼязаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик.

VKURSI допоможе здійснити масову перевірку обʼємної бази клієнтів, визначити групи повʼязаних контрагентів та підготувати звіт з актуальними даними, які допоможуть банкам та небанківським фінустановам автоматизувати подання звітності до НБУ.

Щоб скористатись новими можливостями системи, необхідно зареєструватися на платформі VKURSI та залишити запит на консультацію, в межах якої користувач отримає тестовий доступ до системи.