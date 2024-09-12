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12 вересня 2024, 19:24

Український ШІ-стартап Osavul залучив $3 мільйони інвестицій

Український стартап Osavul, який займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив $3 млн від трьох європейських фондів — 42CAP, u.ventures та SMRK. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Український стартап Osavul, який займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив $3 млн від трьох європейських фондів — 42CAP, u.ventures та SMRK.
Фото: pixabay.com

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Osavul планує спрямувати отримані інвестиції на масштабування діяльності на глобальному рівні і вийти на нові ринки, зокрема на ринок США та ЄС.

Крім того, компанія планує запропонувати нові можливості B2B сегменту та спрямувати ресурси на вдосконалення алгоритмів ШІ.

Про компанію

ІТ-компанія Osavul, спрямована на боротьбу з дезінформацією, була заснована в лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україні.

Аналітична платформа здатна працювати з даними текстових, відео- та аудіоформатів на різних платформах (вебсайти, соціальні мережі тощо).

За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, AI-алгоритм аналізує десятки мільйонів повідомлень, виявляє ботів і сплановані операції значно швидше, ніж будь-яка команда аналітиків. Osavul фокусується на всіх можливих каналах, щоб знищувати ІПСО в зародку та виявляти інформаційні загрози.

Спочатку стартап орієнтувався на внутрішнього клієнта, зокрема РНБО й МЗС, допомагав відстежувати російське ІПСО, дезінформацію та маніпуляції в соцмережах.

Зараз український Osavul вийшов на зовнішній ринок — стартап працює у 5 країнах та збирає дані з більш ніж 100 країн, а нещодавно взяв участь у дослідженні інформаційної війни, спрямованої проти НАТО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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