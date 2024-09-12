До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
12 вересня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 12 вересня: євро подорожчало на міжбанку на 18 копійок
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Відкриття 12 вересня
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Закриття 12 вересня
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Зміни
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41,26/41,28
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41,31/41,33
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5/5
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45,43/45,43
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45,60/45,61
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17/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,35 грн, а продають за 45,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 45,75−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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