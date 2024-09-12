Рада НБУ затвердила Основні засади грошово-кредитної політики

Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу. Вони визначають цілі, завдання та принципи монетарної політики, а також особливості застосування монетарних інструментів на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Цей документ ґрунтується на пропозиціях правління НБУ та узгоджується з цілями та принципами попередньої версії Основних засад та діючої Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Він також враховує положення Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Інфляційне таргетування

НБУ застосовуватиме режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності

Де-факто НБУ вже перейшов до такого режиму в першому півріччі 2024 року, зокрема заявив про наміри зберегти помірні темпи інфляції у 2024 році та повернути її до цілі 5% у найближчі роки.

Відтепер Основними засадами офіційно визначено, що монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на належному горизонті політики, який не перевищуватиме три роки.

Валютно-курсова політика

НБУ і надалі дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення.

Важливим завданням НБУ залишатиметься збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримання двосторонніх коливань обмінного курсу.

Це сприятиме утриманню інфляційних та курсових очікувань під контролем, збереженню довіри до гривні та захисту міжнародних резервів.

«Водночас поступове посилення зв'язку обмінного курсу з ринковою кон'юнктурою дасть змогу посилити роль обмінного курсу як поглинача шоків, поліпшить усвідомлення валютних ризиків та сприятиме підвищенню адаптивності української економіки до внутрішніх та зовнішніх змін», — заявив регулятор.

Збереження процентних ставок

Крім того, НБУ сприятиме збереженню реальних процентних ставок за строковими гривневими інструментами, зокрема депозитами, на достатньо високому рівні для забезпечення захисту гривневих доходів населення від інфляції.

«Це важливо, щоб зменшити ризики для стійкості валютного ринку та керованості інфляційних очікувань», — зазначив регулятор.

Відновлення економіки

НБУ також докладатиме зусиль для підтримки відновлення економіки та економічної політики уряду.

Нацбанк зазначив, що основним внеском НБУ у стійке економічне зростання та активізацію кредитування залишатиметься збереження монетарної стабільності та зниження рівня економічної невизначеності.

«Це і надалі досягатиметься шляхом збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку та формування середовища з низькою та стабільною інфляцією, а також підтримання стійкості банківської системи», — повідомив регулятор.

Розвиток кредитування

Крім того, важливе значення матиме затверджена Стратегія з розвитку кредитування. Вона спрямовується на підтримання кредитного попиту та відповідного фокусування кредитної пропозиції за пріоритетними для країни напрямами для забезпечення стійкого відновлення конкурентоспроможної економіки.