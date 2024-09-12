BitMart запускає акцію «Свято ф'ючерсних депозитів» із винагородою до 4 600 USDT

BitMart , провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, з радістю оголошує про запуск акції «Свято ф'ючерсних депозитів», яка триватиме з 08:00 2 вересня 2024 року до 23:59 30 вересня 2024 року (UTC). Ця ініціатива пропонує користувачам шанс заробити винагороду в розмірі до 4 600 USDT і слугує способом BitMart висловити подяку за їхню постійну підтримку та довіру до платформи. Кампанія підкреслює прагнення BitMart надавати першокласні та безпечні послуги з торгівлі цифровими активами.

Під час кампанії користувачі можуть узяти участь у двох заходах, де нагороди за кожен захід можна отримати лише один раз, тому рекомендується виконати найвищу винагороду, перш ніж претендувати на неї. Подія 1 — завдання з поповнення рахунку. Користувачі, які переведуть USDT на свій ф'ючерсний рахунок USDⓈ-M у період проведення акції, отримають винагороду залежно від суми чистого депозиту. Чим більша сума депозиту, тим вища винагорода, максимум — 600 USDT. Користувачі з чистим депозитом від 1 000 USDT до 300 000 USDT отримають відповідну винагороду в розмірі від 5 USDT до 600 USDT залежно від суми депозиту.

Захід 2 дозволяє користувачам отримувати додаткові винагороди за рахунок торгівлі. Після внесення депозиту користувачі можуть брати участь у торгівлі ф'ючерсами, щоб отримати додаткову винагороду. Розмір винагороди визначається як чистим депозитом, так і обсягом торгів, а максимальна винагорода становить 4 000 USDT. Користувачі, які поповнили рахунок на суму від 500 USDT до 200 000 USDT і виконали необхідний обсяг торгів, можуть отримати відповідну винагороду в розмірі від 15 USDT до 4 000 USDT.

BitMart висловлює щиру подяку всім користувачам за їхню постійну підтримку і сподівається на спільне вивчення нових можливостей у торгівлі цифровими активами.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням, щоб приєднатися до кампанії.

Про BitMart

Біржа BitMart є провідною глобальною платформою для торгівлі цифровими активами. Маючи мільйони користувачів по всьому світу і входячи до числа найкращих криптовалютних бірж на CoinGecko, Наразі BitMart пропонує 1 400+ торгових пар з однією з найнижчих торгових комісій у галузі. Постійно розвиваючись, компанія BitMart зацікавлена в тому, щоб криптовалюти сприяли розвитку інновацій та фінансової доступності.

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