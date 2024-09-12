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12 вересня 2024, 11:30

За партнерства Ощаду понад 19 тисяч підприємців отримали 4,7 млрд грн за напрямом єРоботи «Власна справа»

Протягом двох років більш ніж 19 тисяч підприємців здійснили свої мрії завдяки участі у програмі мікрогрантів «Власна справа» — однієї зі складових державної ініціативи підтримки бізнесу єРобота. Завдяки грантам, які отримали переможці, буде створено 38 тисяч робочих місць і сплачено понад 2,6 млрд грн податків до державного бюджету.

Згідно зі статистикою близько 30% претендентів на отримання грантів — фізичні особи майже без досвіду підприємницької діяльності, для яких ця грантова програма є єдиною можливістю залучення фінансування для старту власного бізнесу. Варто зауважити, що 57% підприємців, які отримали гранти, — жінки, чоловіки становлять 43%. Регіони -лідери серед переможців — Київська (17%), Львівська (14%) та Рівненська (8%) області. Найпопулярнішими видами бізнесу стали оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та заклади громадського харчування (пекарні, кафе, ресторани).

Другий напрям програми єРобота, що реалізується за сприяння Ощадбанку, — гранти на створення або розвиток ветеранського бізнесу, що діє з квітня 2023 року. В результаті більше тисячі бізнесів отримали 480 млн грн, завдяки яким створено 2 тисячі робочих місць, а держбюджет поповнився на понад 17 млн грн податків. Тут лідирують Київ та Київська область, (18%), Львівська (16%) та Вінницька (7%) області. Гендерний розподіл — 55% чоловіки та 45% — жінки відповідно. Це учасники бойових дій, ветерани/ветеранки, другі з подружжя ветерана/ветеранки.

«Напрями єРоботи „Власна справа“ та підтримки ветеранського бізнесу мають не лише економічну, а й важливу соціальну функцію. Понад 19 тисяч підприємців, які отримали державні гранти, — це величезна кількість реалізованих мрій, а також багато родин, які не чекали допомоги від держави, а взяли своє економічне майбутнє у власні руки. Я дякую партнерам у реалізації програми, а саме міністерствам економіки та цифрової трансформації, а також представниками державної служби зайнятості за довіру до Ощадбанку. Ми і в подальшому готові допомагати як державним органами, так і міжнародним партнерам реалізовувати грантові програми підтримки української економіки», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям мікро-, малого та середнього бізнесу.

Ощадбанк є ексклюзивним банківським партнером єРоботи. Його роль полягає в перевірці ділової репутації заявників, відкритті рахунків, на які відбувається зарахування грантів, та контролі цільового призначення отриманих коштів.

На події з приводу другої річниці програми «Власна справа» було оголошено, що на наступному етапі програми відбудуться суттєві та важливі зміни, а саме:

— підтримка молоді: українці віком до 25 років можуть отримати до 150 тис. грн без створення додаткових робочих місць за умови реєстрації ФОП;

— підтримка прифронтових територій: вдвічі більша сума гранту (до 500 тис. грн) для мешканців Харківщини та можливість отримати грантову підтримку для мешканців територій активних бойових дій;

— до 500 тис. грн збільшено суму гранту для дружини/чоловіка загиблого учасника бойових дій на старт чи розвиток бізнесу;

— додалась можливість використання грантових коштів у виробництві українського вина та на аквакультуру й оренду водойм для розвитку рибного господарства.

Додаткову інформацію або консультацію менеджера щодо участі у грантовій програмі можна отримати на сайті Ощадбанку або за номерами 0800219800 (у межах України дзвінки безкоштовні) та 0443630103 (за тарифами оператора).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
12 вересня 2024, 12:18
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Теперь эти комерсы названивают моей бабке с приглашением на соц обеды, а бабка не хочет, говорит воды и дома могу попить
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