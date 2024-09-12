За партнерства Ощаду понад 19 тисяч підприємців отримали 4,7 млрд грн за напрямом єРоботи «Власна справа»

Протягом двох років більш ніж 19 тисяч підприємців здійснили свої мрії завдяки участі у програмі мікрогрантів «Власна справа» — однієї зі складових державної ініціативи підтримки бізнесу єРобота. Завдяки грантам, які отримали переможці, буде створено 38 тисяч робочих місць і сплачено понад 2,6 млрд грн податків до державного бюджету.
Згідно зі статистикою близько 30% претендентів на отримання грантів — фізичні особи майже без досвіду підприємницької діяльності, для яких ця грантова програма є єдиною можливістю залучення фінансування для старту власного бізнесу. Варто зауважити, що 57% підприємців, які отримали гранти, — жінки, чоловіки становлять 43%. Регіони -лідери серед переможців — Київська (17%), Львівська (14%) та Рівненська (8%) області. Найпопулярнішими видами бізнесу стали оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та заклади громадського харчування (пекарні, кафе, ресторани).
Другий напрям програми єРобота, що реалізується за сприяння Ощадбанку, — гранти на створення або розвиток ветеранського бізнесу, що діє з квітня 2023 року. В результаті більше тисячі бізнесів отримали 480 млн грн, завдяки яким створено 2 тисячі робочих місць, а держбюджет поповнився на понад 17 млн грн податків. Тут лідирують Київ та Київська область, (18%), Львівська (16%) та Вінницька (7%) області. Гендерний розподіл — 55% чоловіки та 45% — жінки відповідно. Це учасники бойових дій, ветерани/ветеранки, другі з подружжя ветерана/ветеранки.
«Напрями єРоботи „Власна справа“ та підтримки ветеранського бізнесу мають не лише економічну, а й важливу соціальну функцію. Понад 19 тисяч підприємців, які отримали державні гранти, — це величезна кількість реалізованих мрій, а також багато родин, які не чекали допомоги від держави, а взяли своє економічне майбутнє у власні руки. Я дякую партнерам у реалізації програми, а саме міністерствам економіки та цифрової трансформації, а також представниками державної служби зайнятості за довіру до Ощадбанку. Ми і в подальшому готові допомагати як державним органами, так і міжнародним партнерам реалізовувати грантові програми підтримки української економіки», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям мікро-, малого та середнього бізнесу.
Ощадбанк є ексклюзивним банківським партнером єРоботи. Його роль полягає в перевірці ділової репутації заявників, відкритті рахунків, на які відбувається зарахування грантів, та контролі цільового призначення отриманих коштів.
На події з приводу другої річниці програми «Власна справа» було оголошено, що на наступному етапі програми відбудуться суттєві та важливі зміни, а саме:
— підтримка молоді: українці віком до 25 років можуть отримати до 150 тис. грн без створення додаткових робочих місць за умови реєстрації ФОП;
— підтримка прифронтових територій: вдвічі більша сума гранту (до 500 тис. грн) для мешканців Харківщини та можливість отримати грантову підтримку для мешканців територій активних бойових дій;
— до 500 тис. грн збільшено суму гранту для дружини/чоловіка загиблого учасника бойових дій на старт чи розвиток бізнесу;
— додалась можливість використання грантових коштів у виробництві українського вина та на аквакультуру й оренду водойм для розвитку рибного господарства.
Додаткову інформацію або консультацію менеджера щодо участі у грантовій програмі можна отримати на сайті Ощадбанку або за номерами 0800219800 (у межах України дзвінки безкоштовні) та 0443630103 (за тарифами оператора).
За партнерства Ощаду понад 19 тисяч підприємців отримали 4,7 млрд грн за напрямом єРоботи «Власна справа»
Протягом двох років більш ніж 19 тисяч підприємців здійснили свої мрії завдяки участі у програмі мікрогрантів «Власна справа» — однієї зі складових державної ініціативи підтримки бізнесу єРобота. Завдяки грантам, які отримали переможці, буде створено 38 тисяч робочих місць і сплачено понад 2,6 млрд грн податків до державного бюджету.
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