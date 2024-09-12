Курс валют на 12 вересня: у банках долар подорожчав на 5 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці також подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 4 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,50 грн. Євро купують за 45,35 грн, а продають за 45,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 45,70−45,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,26−41,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,43−45,43 грн/євро.

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