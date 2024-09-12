У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 76% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
12 вересня 2024, 11:02
В Україні попит на гібридні авто зріс на 76%. Найпопулярніші моделі серпня
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.
Нові авто
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (414 од.)
- Другий результат у Toyota Yaris Cross (134 од.)
- Третій за популярністю — Nissan X-Trail (133 од.)
Вживані автівки
- В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (92 од.)
- На другому місті Toyota RAV-4 (78 од.)
- Замикає трійку KIA Niro (73 од.).
Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі