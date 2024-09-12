Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 630 200 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 вересня 2024, 8:19
Втрати ворога за 11 вересня: 1 270 російських окупантів, 11 танків та 43 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 630200 (+1270) осіб,
- танків — 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 16955 (+17) од,
- артилерійських систем — 18009 (+73) од,
- РСЗВ — 1184 (+2) од,
- засоби ППО — 945 (+2) од,
- літаків — 369 (+1) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15033 (+43),
- крилаті ракети — 2591 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24481 (+93) од,
- спеціальна техніка — 3061 (+2).
Джерело: Мінфін
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