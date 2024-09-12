Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 4 копійки

Національний банк України встановив на 12 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,18 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 12 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,48 грн (на 10 вересня було встановлено на рівні 45,37 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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