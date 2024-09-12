П'ять причин обслуговувати свій бізнес у monobank

monobank розширює можливості свого застосунку, додавши до нього функціонал для бізнесу. Який саме і чому це буде цікаво компаніям?

monobank давно довів, що керування фінансами може бути простою і навіть цікавою справою. Їхати до банку, заповнювати якісь документи, вистоювати черги до менеджерів чи у каси, щоб сплатити за відкриття рахунку, — все це давно у минулому. І багато в чому саме завдяки mono, який своєю появою восени 2017 року першим зламав цю схему. Виявилося, що для того, щоб отримувати повний спектр банківських послуг, не потрібно нікуди їхати і за щось платити. Потрібен лише смартфон.

З того часу застосунок monobank обріс багатьма різними корисними і цікавими функціями. Але довгий час вони стосувалися послуг суто для клієнтів — фізичних осіб. Тоді як бізнес був поза увагою його розробників.

Свій перший крок назустріч підприємцям mono зробив влітку 2020 року, коли почав масово відкривати ФОП-рахунки. Передзамовлення на них було відкрито у квітні, але широкій аудиторії вони стали доступні в липні, коли черга з охочих відкрити їх налічувала понад 100 тис. ФОПів. Їм запропонували відразу декілька переваг, яких не було у конкурентів. Серед них:

безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку, тоді як інші банки брали по 50−100 грн за кожну з послуг;

безкоштовне зняття готівки, коли у конкурентів це коштувало 0,5−0,8% від суми;

єдиний додаток для приватних клієнтів і підприємців — mono першим об'єднав функціонал для ФОП і для фізосіб в одному застосунку;

окремий логін для запрошеного бухгалтера — розробники передбачили вебкабінет для запрошеного бухгалтера, який може вести рахунок підприємця, якщо він захоче надати тому відповідний доступ.

Наразі всім цим активно користуються понад 200 тис. ФОПів, що робить monobank другим на ринку за кількістю клієнтів — приватних підприємців.

Корпоративні клієнти залишалися єдиною категорію, яким mono поки що не пропонував нічого. Так було до літа цього року. Про те, що вони з колегами працюють над виходом у цей сегмент банківського ринку, співзасновник mono Олег Гороховський обмовився наприкінці 2023 року. А у липні 2024-го у своєму телеграм він написав, що перші компанії отримали запрошення до mono бізнесу, і це «один із найочікуваніших запусків» для його команди цього року.

Що таке mono бізнес?

mono бізнес — це пакет послуг для корпоративних клієнтів. Звичайно, mono не був би собою, якби не запропонував щось цікаве й їм. І хоча, як кажуть у команді mono, це лише їх старт у цьому сегменті, у керівників компаній вже є щонайменше 5 причин для того, щоб звернути увагу на запропонований їм бізнес-функціонал.

1. Єдиний застосунок

У monobank один єдиний застосунок, де можна керувати як особистим рахунком, так і бізнес-рахунком. Він першим серед українських банків зробив таке поєднання. Так само, як чотири роки тому він першим поєднав в одному застосунку рахунки «фізиків» і ФОПів, що тепер стало стандартом ринку. Ось як виглядає рахунок компанії у додатку:

У ньому можна:

Перевірити баланс рахунку компанії.

Переглянути історію операцій за ним.

Переглянути список працівників, що мають доступ до рахунку. Він буває трьох рівнів — «без обмежень», «з можливістю проводити платежі до певної суми» та «з можливістю тільки підготувати платіж». Надавати доступ та керувати ним може директор. Щоб працювати з рахунком компанії, працівник повинен мати особистий рахунок у monobank.

Декількома способами створити платіж — за реквізитами, повторити платіж із історії або ж створити його через список контактів.

Підписати та відправити платіж. Наприклад, бухгалтер може підготувати платіж у вебкабінеті, а директор підписує його, у будь-який час зайшовши до застосунку mono. Ця опція також може бути корисною, якщо платіж потрібно відправити у конкретний час, коли директор не матиме доступу до компʼютеру.

Переглянути список контактів компанії.

Скачати довідки про поточний стан рахунку, про відкриття рахунку та про рахунок і залишок коштів.

Для зручної роботи з рахунком компанії на комп’ютері є також вебкабінет. Окрім того, на сайті monobank можна підключити еквайринг для зручної оплати товарів та послуг.

2. Відсоток на залишок

monobank платитиме 12% річних на залишок коштів на рахунку компанії від ₴100 000 протягом дня. Такий відсоток нараховують далеко не всі банки і точно не всім клієнтам. Зазвичай, це привілея лише крупних бізнесів із чималими оборотами за рахунком. У mono вирішили запропонувати це всім компаніям, незалежно від розміру. Варто зазначити, що розмір ставки може змінюватись, залежно від облікової ставки НБУ. Актуальну ставку завжди можна побачити у застосунку.

3. Єдиний тариф і безкоштовні платежі

Корпоративним клієнтам доведеться сплачувати єдиний зрозумілий тариф — ₴1 000 на місяць, без зірочок у договорах і великих таблиць з умовами ціноутворення. За словами Гороховського, у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальних домовленостей.

Ще один безперечний бонус — безкоштовні перекази на рахунки будь-яких банків.

4. Гра «Косинка»

mono вирішив зробити керування фінансами підприємства ненудною справою. Бухгалтери, які цим займатимуться, зможуть розважити себе грою у знайомий пасьянс «Косинка».

Тут варто нагадати, що він першим додав елемент розваги у таку здавалося б серйозну справу, як адміністрування фінансами. Роздрібні клієнти банку можуть гратися у застосунку у мобільні ігри, або розважатись, вдягаючи кастомного кота, речі для якого можна отримувати, як винагороди за різні витрати карткою.

5. Дистанційне відкриття рахунку та обслуговування

Відкриття рахунку відбувається повністю дистанційно і складається з 4 основних етапів.

Авторизація директора

Перше, що потрібно зробити, — ввести номер телефону директора компанії. У його застосунок прийде push-запит на вхід, який потрібно підтвердити.

Авторизуватись можна за номером телефону директора компанії або через КЕП директора. При авторизації за номером у застосунок прийде push-запит на вхід, який потрібно підтвердити. Для авторизації через КЕП потрібно лише завантажити його з компʼютера.

Заповнення анкети про компанію

Анкета складається з 9 базових запитань: очікуваний обсяг грошей на рахунку, наявність цінних паперів, джерела надходження коштів, інші рахунки, вид діяльності компанії, кількість працівників, контактні дані, адреса та соціальні мережі.

І ще декілька запитань про засновників компанії:

Завантаження документів

Далі застосунок попросить завантажити наступні документи:

статут компанії або його код;

протокол про обрання директора;

наказ про призначення директора;

останні звіти про баланс та фінансові результати.

Підпис документів

Далі відбудеться перевірка документів, після якої застосунок попросить директора компанії підписати документи на відкриття рахунку цифровим підписом.

Після цього можна користуватися бізнес-функціоналом від mono.

Посилання на відкриття корпоративного рахунку можна отримати лише за запрошенням, яке буде доступне лише через заявку на сайті monobank. Доступний зараз функціонал — це база, над якою команда mono працювала біля року. Але ідей щодо його розширення, кажуть розробники, в них чимало. Лише на осінь заплановано декілька оновлень застосунку. Тому спостерігатимемо. Але й те, що вже є, здатно зацікавити багатьох власників та керівників компаній.