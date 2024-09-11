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11 вересня 2024, 19:23

Долар зростає, а золото падає після нового звіту щодо інфляції в США

Згідно з офіційними даними, інфляція у США уповільнила зростання з 2,9% до 2,5% у серпні проти прогнозу на рівні 2,6% у річному вираженні. Після релізу скоригувалися ринкові очікування щодо масштабів пом'якшення політики ФРС на найближчому засіданні цього місяця, пише investing.com.

Згідно з офіційними даними, інфляція у США уповільнила зростання з 2,9% до 2,5% у серпні проти прогнозу на рівні 2,6% у річному вираженні.

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Тепер ймовірність зниження ставки одразу на 0,5% становить 15% проти 30% раніше.

Долар знижувався в межах 0,2% до публікації звіту, зміцнився у відповідь на статистику та повернувся на вихідні позиції.

А золото змінило траєкторію і вийшло в мінус, прискоривши відступ від внутрішньоденних максимумів, зазначених у районі $2557 за унцію. На момент написання статті жовтий метал тестував позначку $2535, втрачаючи всередині дня майже 0,3%.

До теми: Інфляція в США продовжує уповільнюватись

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kolya12377
Kolya12377
11 вересня 2024, 20:51
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Что-то я не понял, по ходу, если инфляция меньше, значит, монетарную политику должны, наоборот, смягчать активнее и ставку снижать активнее, а не наоборот?
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0
Kolya12377
Kolya12377
11 вересня 2024, 20:57
#
Тепер ймовірність зниження ставки одразу на 0,5% становить 15% проти 30% раніше.
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