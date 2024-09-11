Згідно з офіційними даними, інфляція у США уповільнила зростання з 2,9% до 2,5% у серпні проти прогнозу на рівні 2,6% у річному вираженні. Після релізу скоригувалися ринкові очікування щодо масштабів пом'якшення політики ФРС на найближчому засіданні цього місяця, пише investing.com.
11 вересня 2024, 19:23
Долар зростає, а золото падає після нового звіту щодо інфляції в США
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Тепер ймовірність зниження ставки одразу на 0,5% становить 15% проти 30% раніше.
Долар знижувався в межах 0,2% до публікації звіту, зміцнився у відповідь на статистику та повернувся на вихідні позиції.
А золото змінило траєкторію і вийшло в мінус, прискоривши відступ від внутрішньоденних максимумів, зазначених у районі $2557 за унцію. На момент написання статті жовтий метал тестував позначку $2535, втрачаючи всередині дня майже 0,3%.
Джерело: Мінфін
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