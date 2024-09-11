До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та у продажу.
11 вересня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 11 вересня: долар зріс на міжбанку на 14 копійок
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Відкриття 11 вересня
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Закриття 11 вересня
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Зміни
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41,12/41,14
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41,26/41,28
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14/14
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45,42/45,43
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45,45/45,46
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,30 грн, а продають за 45,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 45,74−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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