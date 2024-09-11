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11 вересня 2024, 17:04

Підвищення податків: Железняк розкрив деталі нового законопроекту

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розповів про нові деталі щодо законопроекту № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні.

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розповів про нові деталі щодо законопроекту № 11416-д, який передбачає підвищення податків в Україні.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКлючові положення законопроекту Збільшення військового збору: Ставку військового збору планується підвищити з 1,5% до 5%.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові положення законопроекту

  • Збільшення військового збору: Ставку військового збору планується підвищити з 1,5% до 5%.
  • Податки для ФОП: Підвищення податків для підприємців першої та другої групи, а також запровадження 1% податку для всіх форм ФОП третьої групи.
  • Авансові внески на АЗС: Передбачається запровадження авансових внесків для автозаправних станцій.
  • Податок на прибуток фінустанов: Планується підвищити податок на прибуток для фінансових установ до 25%.
  • Помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).
  • Оподаткування банків: Депутати наполягають на запровадженні додаткового оподаткування для банків, незважаючи на категоричний опір Національного банку та Міністерства фінансів.

Позиція МВФ та уряду

Міжнародний валютний фонд поки що погодився на підвищення податків на 30 млрд гривень у 2024 році. Однак, уряд не виключає можливості подальших податкових змін у наступному році.

Що далі

Законопроект продовжує обговорюватися у робочій групі. Незважаючи на опір з боку НБУ та Мінфіну, існує висока ймовірність того, що більшість запропонованих змін будуть включені до остаточної версії законопроекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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