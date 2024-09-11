За перше півріччя Укрнафта отримала 10,6 мільярда чистого прибутку

У першому півріччі 2024 року Укрнафта отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Результати підтверджено аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine», — повідомили в компанії.

Товариство за цей період сплатило 20,2 млрд грн до державного бюджету у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку та митних платежів.

«Загалом від початку державного управління та старту роботи нового менеджменту наприкінці 2022 року і станом на поточний момент підприємство отримало майже 40 млрд грн прибутку», — зазначив директор Укрнафти Сергій Корецький.

Нагадаємо

Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому у першому півріччі минулого року компанія отримала 14,1 млрд грн прибутку.