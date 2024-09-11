Російський «Лукойл» у жовтні має намір відновити поставки нафти через трубопровід «Дружба» — Reuters

Російська компанія «Лукойл» має намір відновити постачання нафти по трубопроводу «Дружба» до Словаччини та Угорщини в жовтні після того, як угорська компанія MOL заявила, що уклала угоди щодо транспортування нафти через Білорусь та Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

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За словами співрозмовників агентства, «Лукойл» відновить постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні, оскільки експортні плани на цей місяць були складені заздалегідь.

Втім, невеликий обсяг нафти можуть прокачати вже цього місяця, розповіло одно із джерел.

Для цього угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні, які набули чинності в понеділок.

Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати росія, що викликало багато ускладнень.

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За даними джерел агентства, у вересні постачання російської нафти через «Дружбу» заплановані в обсязі 510 тис. тонн для Словаччини і 360 тис. тонн для Угорщини.

Як повідомлялося, на початку тижня угорська енергетична компанія MOL заявила про вирішення проблеми з постачанням російської нафти трубопроводом «Дружба», що проходить територією України.