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11 вересня 2024, 15:49

Російський «Лукойл» у жовтні має намір відновити поставки нафти через трубопровід «Дружба» — Reuters

Російська компанія «Лукойл» має намір відновити постачання нафти по трубопроводу «Дружба» до Словаччини та Угорщини в жовтні після того, як угорська компанія MOL заявила, що уклала угоди щодо транспортування нафти через Білорусь та Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

Російська компанія «Лукойл» має намір відновити постачання нафти по трубопроводу «Дружба» до Словаччини та Угорщини в жовтні після того, як угорська компанія MOL заявила, що уклала угоди щодо транспортування нафти через Білорусь та Україну.
Фото: freepik.com

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За словами співрозмовників агентства, «Лукойл» відновить постачання нафти на експорт цим маршрутом у жовтні, оскільки експортні плани на цей місяць були складені заздалегідь.

Втім, невеликий обсяг нафти можуть прокачати вже цього місяця, розповіло одно із джерел.

Для цього угорська енергетична компанія MOL уклала угоди з постачальниками російської нафти та операторами нафтопроводів у Білорусі та Україні, які набули чинності в понеділок.

Відтак, MOL купуватиме російську нафту на білорусько-українському кордоні і оплачуватиме її транзит через Україну. Раніше його мала оплачувати росія, що викликало багато ускладнень.

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За даними джерел агентства, у вересні постачання російської нафти через «Дружбу» заплановані в обсязі 510 тис. тонн для Словаччини і 360 тис. тонн для Угорщини.

Як повідомлялося, на початку тижня угорська енергетична компанія MOL заявила про вирішення проблеми з постачанням російської нафти трубопроводом «Дружба», що проходить територією України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+28
Turbo Apricot
Turbo Apricot
11 вересня 2024, 16:05
#
Потужні міжнародні здобутки команди потужних п’ять-шість менеджерів з вулиці Банкова та підпорядкованого МЗС України
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
11 вересня 2024, 16:14
#
Вони просто виконують конституційний обов’язок «захищають Україну»
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