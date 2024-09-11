Кількість вакансій на Work.ua зросла до максимуму з початку війни

Роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на сайті Work.ua від початку великої війни — 115 482 пропозиції. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій з початку великої війни — 115 482 вакансій. Як порівнювати з липнем 2024 року, це на 3% більше.

У серпні найбільше роботи прибуло для освітян та фахівців творчих професій.

В яких регіонах стало більше вакансій

Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%). Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину.

Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.А от не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області.

У категоріях лідерах за кількістю роботи бачимо такі тенденції:

Помітніший приріст вакансій у категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад.

Також є зростання у категорії «Медицина, фармацевтика» (8 196, +6%).

Помірне зростання у категоріях «Сфера обслуговування» (20 497, +4% до липня), «Робочі спеціальності, виробництво» (19 932 вакансій, +4%), «Роздрібна торгівля» (13 979, +3%), «Логістика, склад, ЗЕД» (11 790, +3%), «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (10 153, +2%), «Бухгалтерія, аудит» (7 563, +1%).

Трохи поменшало вакансій у категоріях «Продаж, закупівля» (13 418, -1%) та «Транспорт, автобізнес» (9 014, -1%).

Водночас найбільший приріст вакансій для шукачів у категоріях «Освіта, наука» (5 640, +27%) та «Культура, музика, шоу-бізнес» (778, +23%).

Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Де найбільше зросли зарплати

Найбільше зростання зарплат там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 тис), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій. Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів.

Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

«Телекомунікації та зв’язок» — 24 тис, +4% до липня;

«Фінанси, банк» — 19 тис, +3%;

«Дизайн, творчість» — 22,5 тис, +3%;

«Секретаріат, діловодство, АГВ» — 19 тис, +3%;

«Юриспруденція» — 20,5 тис, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 21,5 тис, +2%.

Також повідомляється, що у серпні 44% відгуків надіслали жінки, 56% — чоловіки. Частка жінок знову зросла.