Злом Indodax на $18 млн та зростання обсягів торгів на криптобіржах: що нового на ринку

Індонезійську криптобіржу Indodax зломали на понад $18 мільйонів

Сьогодні, 11 вересня, індонезійська криптовалютна біржа Indodax постраждала від хакерської атаки. Про експлойт повідомили фахівці PeckShield, виявивши великі відтоки криптовалюти з гаманців платформи на суму приблизно $15,7 млн.

Аналітики з’ясували, що з адрес біржі вивели 5204 ETH у мережі Ethereum, 6,84 млн Polygon (POL) і близько 380 ETH у мережі Optimism.

Також про інцидент повідомила команда Cyvers. Згідно із заявою, після кількох підозрілих транзакцій адреса ймовірного зловмисника почала обмінювати токени на Ethereum.

Загалом фахівці Cyvers виявили понад 150 переказів коштів, пов’язаних із цим експлойтом. За їхніми даними, загальний обсяг збитків оцінюють у $18,2 млн.

У Indodax підтвердили наявність потенційних проблем безпеки на своїй платформі.

«Наразі ми проводимо повне технічне обслуговування, щоб переконатися, що система працює належним чином. Під час цього процесу сайт і додаток Indodax тимчасово недоступні», — заявили представники платформи.

В компанії додали, що кошти клієнтів «захищені на 100%» як у криптовалютах, так і в рупіях.

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум

У середу, 11 вересня, складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум і досягла позначки в 92,67 T. З останньої дати зміни показник зріс на 3,58%, за даними BTC.com.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна становить 616,13 EH/s.

Зазначимо, складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, що активність серед майнерів зростає, і навпаки.

Підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти, який востаннє відбувся 20 квітня 2024 року.

Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 25 вересня. Прогноз — падіння показника на 0,38%.

PayPal і Venmo інтегрували Ethereum Name Service для криптоплатежів

Команди платіжних платформ PayPal і Venmo інтегрували сервіс Ethereum Name Service.

Користувачі застосунків PayPal і Venmo можуть вводити домен ENS одержувача прямо в поле пошуку під час надсилання цифрових активів для автоматичного визначення прив’язаних до сервісу гаманців.

Зазначається, що функціональність знизить ризик помилок під час криптотранзакцій, а також спростить управління адресами. Спочатку вона буде доступна для клієнтів зі США.

До інтеграції користувачам доводилося вводити, вставляти або сканувати QR-коди зовнішніх гаманців, щоб переказати кошти.

«Співпраця з PayPal і Venmo дає змогу охопити як новачків, так і тих, хто віддає перевагу звичним платіжним Web2-платформам. Інтеграція полегшить їм взаємодію з централізованими фінансами», — заявила директор з розвитку бізнесу ENS Labs Марта Кура.

У серпні обсяги торгів на криптобіржах зросли на 30%

У серпні 2024 року загальний обсяг торгів на найбільших централізованих біржах збільшився на 30%. Про це свідчать дані журналіста Коліна Ву.

За його спостереженнями, найбільші темпи зростання зафіксовано у KuCoin (171%), Crypto.com (79%) і Mexc (44%). Найгірші показники у Gate (-44%), HTX (4%) і Upbit (17%).

Згідно з The Block, за останній рік найбільший сукупний обсяг торгів у місячному вираженні припав на березень — майже $2,5 трлн.

У серпні обороти на найбільших платформах криптодеривативів зросли на 32% порівняно з попереднім місяцем. Найкращі показники у Mexc (71%), Crypto.com (70%) і Deribit (47%). Найнижчі — у Bybit (26%), OKX (27%) і KuCoin (27%).

Сукупний трафік на топових біржах у серпні зріс на 4%. Найбільший внесок у цей показник зробили Mexc (160%), Gate (24%) і Deribit (17%). Серед аутсайдерів: Bybit (-12%), Bitget (-10%) і Upbit (-9%).

Колін Ву зазначив, що брав інформацію з CoinGecko і SimilarWeb, однак дані можуть бути «значно спотворені через активність ботів».