Курс валют на 11 вересня: у банках євро подешевшало на 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро у покупці подешевшало на 3 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,41 грн. Євро купують за 45,25 грн, а продають за 45,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,33−41,40, євро — 45,70−45,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,12−41,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,42−45,43 грн/євро.

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