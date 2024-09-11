Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 628 930 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 вересня 2024, 8:46
Втрати ворога за 10 вересня: 1 140 російських окупантів, 2 танки та 57 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 628930 (+1140) осіб,
- танків — 8642 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 16938 (+13) од,
- артилерійських систем — 17936 (+56) од,
- РСЗВ — 1182 (+2) од,
- засоби ППО — 943 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14990 (+57),
- крилаті ракети — 2591 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24388 (+58) од,
- спеціальна техніка — 3059 (+6).
Джерело: Мінфін
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