Національний банк України встановив на 11 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,14 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
11 вересня 2024, 8:02
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 5 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 11 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,37 (на 10 вересня було встановлено на рівні 45,38 грн). Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.
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Джерело: Мінфін
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