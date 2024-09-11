Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 5 копійок

Національний банк України встановив на 11 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,14 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 11 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,37 (на 10 вересня було встановлено на рівні 45,38 грн). Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

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