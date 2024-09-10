Шмигаль розповів, які держбанки продадуть у першу чергу

Кабінет міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п'ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Укрексім і Ощад ми поки не розглядаємо. Немає у нас стратегії щодо приватизації цих двох банків. Щодо інших банків ми будемо вести розмову», — сказав він на пресконференції.

Прем'єр, зокрема, нагадав, що у випадку з Укргазбанком є досягнута ще до війни домовленість про входження в його капітал на 25% Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Шмигаль додав, що стратегію на продаж державних банків буде продовжено, водночас відмовився говорити про конкретні дати можливої реалізації фінустанов інвесторам, зазначивши лише, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні 5 вересня законопроєкт № 11474 про особливості продажу банків, що належать державі, дає відповіді на те, як, коли та в який спосіб стратегія приватизації державних банків реалізовуватиметься.