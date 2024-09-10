Аналітики радять викуповувати акції Google на тлі їх падіння

Аналітики Piper Sandler радять інвесторам, які планують тримати акції протягом тривалого періоду часу, придбати більше акцій Alphabet (Google) під час недавнього зниження ціни акцій. Про це повідомляє investing.com.

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Навіть з урахуванням юридичних проблем, що продовжуються, з якими стикається Google у зв'язку з антимонопольним законодавством, Piper Sandler продовжує рекомендувати акції компанії як хорошу інвестицію, встановивши нову цільову ціну в $200, що трохи нижче попередньої цільової ціни в $206. Наразі акції коштуватимуть майже $150.

Судовий розгляд щодо лідируючого становища Google на ринку онлайн-пошуку створює певний ризик негативної уваги з боку ЗМІ у короткостроковій перспективі. Проте, очікується, що судовий розгляд триватиме тривалий час, а можливість подання апеляцій та потенційні зміни у політиці уряду знизять безпосередні наслідки.

У повідомленні Piper Sandler говориться, що, як і у випадку з аналогічними судовими провадженнями Microsoft на початку 2000-х років, час може піти на користь Alphabet (GOOGL).

«Судовий розгляд щодо пошукових сервісів Alphabet, який є найважливішим, чекає довгий шлях можливих засобів правового захисту та апеляцій. Крім того, у цей період можлива зміна уряду Сполучених Штатів, а технологічний сектор швидко розвивається», — продовжили вони.

Аналітики вважають, що для інвесторів із довгостроковою перспективою справа про конкуренцію є незначною. Вони вважають, що ціна акцій вже відображає поточні побоювання, пов'язані з регулюванням, і пропонують купувати акції зараз як інвестиційну можливість.