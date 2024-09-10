До закриття міжбанку курс долара зменшився на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
10 вересня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 10 вересня: євро трохи впало на міжбанку
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Відкриття 10 вересня
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Закриття 10 вересня
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Зміни
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41,13/41,15
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41,12/41,14
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1/1
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45,44/45,46
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45,32/45,33
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12/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 45,35 грн, а продають за 45,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,40, євро — 45,73−45,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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