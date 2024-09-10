Як і де в Україні купити акції найкращих світових технологічних компаній

Інвестиції в акції світових технологічних компаній можуть стати вигідним кроком для українських інвесторів, які шукають перспективні можливості на міжнародному ринку. Як можна купити акції таких технологічних гігантів, як Microsoft, Facebook (Meta), Google і Nvidia в Україні, розказав фінансовий експерт та консультант компанії Traders Union , Андрій Мастикін.

Чому варто інвестувати в акції технологічних компаній?

Технологічний сектор є одним з найдинамічніших і прибуткових на фондовому ринку. Ось кілька причин, чому інвестиції в акції технологічних компаній можуть бути вигідними для приватних інвесторів:

Інновації та зростання: Технологічні компанії постійно впроваджують нові продукти і послуги, які змінюють світ. Це створює потенціал для значного зростання акцій.

Стабільність і прибутковість: Багато технологічних гігантів мають стабільний фінансовий стан і постійно збільшують прибутки.

Довгострокові перспективи: Технології стають невід'ємною частиною повсякденного життя, що забезпечує тривалий попит на продукцію та послуги таких компаній.

Як обрати брокера для інвестицій у міжнародні акції

Для того щоб купити акції світових компаній, необхідно знайти надійного брокера — компанію-посередника між фондовим ринком і приватними інвесторами. Ось кілька критичних факторів, на які варто звернути увагу при виборі брокера:

Регуляція та ліцензії: Оберіть брокера, який має відповідні ліцензії від регуляторних органів. Це гарантує безпеку ваших коштів і чесність операцій.

Доступ до міжнародних ринків: Переконайтеся, що брокер надає доступ до бірж у США та Європі, де торгуються акції провідних технологічних компаній.

Комісії та збори: Вивчіть структуру комісій і зборів, які стягує брокер. Це може включати торгові комісії, спреди та інші витрати.

Популярні платформи для покупки акцій технологічних компаній

В Україні є кілька платформ, через які можна інвестувати в акції світових технологічних компаній. Traders Union постійно відстежує ринок брокерських послуг, щоб допомогти вам обрати найнадійнішого партнера для інвестування в технологічні гіганти:

eToro: Ця платформа популярна завдяки простому інтерфейсу та соціальній торгівлі, де ви можете слідкувати за успішними інвесторами і повторювати їхні стратегії. eToro також пропонує широкий вибір акцій та ETF.

Interactive Brokers: Один з провідних міжнародних брокерів, який забезпечує доступ до глобальних ринків з конкурентними умовами. Платформа відзначається високою ліквідністю та потужними аналітичними інструментами.

Trading 212: Простий у користуванні брокер з низькими комісіями, що підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Платформа також пропонує безкоштовні акції та ETF.

Порядок купівлі акцій: покрокова інструкція

Ось чіткий план дій для покупки акцій технологічних компаній:

Крок 1: Відкриття рахунку. Зареєструйтесь на вибраній платформі та пройдіть процедуру верифікації особистості. Це може включати надання копій документів та підтвердження адреси.

Крок 2: Поповнення рахунку. Здійсніть переказ коштів на ваш торговий рахунок. Виберіть зручний спосіб поповнення, який підтримує ваш брокер.

Крок 3: Вибір акцій. Проведіть дослідження акцій технологічних компаній. Використовуйте аналітичні інструменти для оцінки перспектив і ризиків кожної акції.

Крок 4: Розміщення ордеру. Визначте кількість акцій, які хочете придбати, і розмістіть ордер через платформу. Ви можете обрати ринковий ордер для негайного виконання або лімітний ордер для покупки за заданою ціною.

Крок 5: Моніторинг і управління. Постійно стежте за вашими інвестиціями та коригуйте свої позиції відповідно до ринкових умов і ваших фінансових цілей.

Податки та звітність

Інвестування в міжнародні акції також має свої особливості оподаткування. В Україні потрібно враховувати наступні аспекти:

Податок на доходи: Вам потрібно буде сплатити податок на доходи фізичних осіб з прибутку від продажу акцій. Переконайтеся, що правильно заповнюєте декларації і сплачуєте податки.

Звітність: Ведіть облік всіх своїх торгових операцій, щоб мати змогу точно заповнити податкову декларацію і уникнути проблем з податковими органами.

Переваги інвестування в конкретні технологічні компанії

Microsoft (MSFT)

Microsoft є однією з найбільших технологічних компаній у світі і займає важливе місце в IT-індустрії. Ось кілька причин, чому варто інвестувати в акції Microsoft:

Диверсифікація продуктів: Microsoft пропонує широкий спектр продуктів, від операційних систем до хмарних рішень, що забезпечує стабільний прибуток.

Хмара Azure: Платформа Azure є однією з найбільших у світі і активно зростає, що підкріплює фінансові результати компанії.

Стійкість до криз: Завдяки широкому портфоліо продуктів і послуг, Microsoft демонструє високу стабільність під час економічних коливань.

Facebook (Meta Platforms, FB)

Facebook, тепер відомий як Meta Platforms, продовжує бути лідером у сфері соціальних мереж і цифрової реклами. Ось чому варто розглянути інвестиції в акції Facebook:

Велика аудиторія: Facebook має понад 2.8 мільярда активних користувачів, що забезпечує величезний ринок для реклами.

Інновації в рекламі: Платформи Facebook і Instagram пропонують розширені можливості для рекламодавців, що підвищує прибутковість компанії.

Майбутнє з метавсесвіт: Інвестиції в метавсесвіт можуть забезпечити значний потенціал зростання для компанії в майбутньому.

Google (Alphabet, GOOGL)

Google, що тепер працює під брендом Alphabet, є одним з провідних гравців на ринку інтернет-пошуку та цифрової реклами. Ось чому варто інвестувати в акції Google:

Домінування на ринку пошуку: Google контролює близько 90% ринку пошукових систем, що забезпечує стабільний дохід від реклами.

Інновації: Компанія активно інвестує в нові технології, такі як штучний інтелект та автономні транспортні засоби, що відкриває нові можливості для зростання.

Широкий спектр послуг: Google пропонує різноманітні послуги, включаючи хмарні технології, що забезпечує додаткові джерела доходу.

Nvidia (NVDA)

Nvidia є світовим лідером у виробництві графічних процесорів та чипів для штучного інтелекту. Ось чому варто звернути увагу на акції Nvidia:

Лідер у графічних процесорах: Nvidia є провідним постачальником графічних карт для ігор та професійного використання, що забезпечує стабільний попит на їх продукцію.

Штучний інтелект: Nvidia активно розвиває технології для штучного інтелекту та глибинного навчання, що забезпечує значний потенціал для майбутнього зростання.

Високі фінансові результати: Компанія демонструє стабільний* приріст доходів і прибутків, завдяки своїм інноваційним технологіям.

Висновок

Інвестування в акції світових технологічних компаній відкриває нові можливості для зростання капіталу і участі в інноваціях. Вибір надійного брокера, знання процесу покупки акцій і розуміння податкових обов’язків є ключовими елементами успішного інвестування. Сподіваємося, що цей гайд допоможе вам зробити перші кроки на шляху до успішних інвестицій у технологічний сектор.

* Цей огляд є особистою думкою автора і не є інвестиційною рекомендацією або підставою для здійснення операцій на фінансових ринках. Рішення про купівлю тих чи інших акцій варто приймати самостійно після ретельного аналізу та врахування всіх ризиків.