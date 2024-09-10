Як і де в Україні купити акції найкращих світових технологічних компаній

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2024, 17:50

Як і де в Україні купити акції найкращих світових технологічних компаній

Інвестиції в акції світових технологічних компаній можуть стати вигідним кроком для українських інвесторів, які шукають перспективні можливості на міжнародному ринку. Як можна купити акції таких технологічних гігантів, як Microsoft, Facebook (Meta), Google і Nvidia в Україні, розказав фінансовий експерт та консультант компанії Traders Union, Андрій Мастикін.

Чому варто інвестувати в акції технологічних компаній?

Технологічний сектор є одним з найдинамічніших і прибуткових на фондовому ринку. Ось кілька причин, чому інвестиції в акції технологічних компаній можуть бути вигідними для приватних інвесторів:

  • Інновації та зростання: Технологічні компанії постійно впроваджують нові продукти і послуги, які змінюють світ. Це створює потенціал для значного зростання акцій.

  • Стабільність і прибутковість: Багато технологічних гігантів мають стабільний фінансовий стан і постійно збільшують прибутки.

  • Довгострокові перспективи: Технології стають невід'ємною частиною повсякденного життя, що забезпечує тривалий попит на продукцію та послуги таких компаній.

Як обрати брокера для інвестицій у міжнародні акції

Для того щоб купити акції світових компаній, необхідно знайти надійного брокера — компанію-посередника між фондовим ринком і приватними інвесторами. Ось кілька критичних факторів, на які варто звернути увагу при виборі брокера:

  • Регуляція та ліцензії: Оберіть брокера, який має відповідні ліцензії від регуляторних органів. Це гарантує безпеку ваших коштів і чесність операцій.

  • Доступ до міжнародних ринків: Переконайтеся, що брокер надає доступ до бірж у США та Європі, де торгуються акції провідних технологічних компаній.

  • Комісії та збори: Вивчіть структуру комісій і зборів, які стягує брокер. Це може включати торгові комісії, спреди та інші витрати.

Популярні платформи для покупки акцій технологічних компаній

В Україні є кілька платформ, через які можна інвестувати в акції світових технологічних компаній. Traders Union постійно відстежує ринок брокерських послуг, щоб допомогти вам обрати найнадійнішого партнера для інвестування в технологічні гіганти:

  • eToro: Ця платформа популярна завдяки простому інтерфейсу та соціальній торгівлі, де ви можете слідкувати за успішними інвесторами і повторювати їхні стратегії. eToro також пропонує широкий вибір акцій та ETF.

  • Interactive Brokers: Один з провідних міжнародних брокерів, який забезпечує доступ до глобальних ринків з конкурентними умовами. Платформа відзначається високою ліквідністю та потужними аналітичними інструментами.

  • Trading 212: Простий у користуванні брокер з низькими комісіями, що підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Платформа також пропонує безкоштовні акції та ETF.

Порядок купівлі акцій: покрокова інструкція

Ось чіткий план дій для покупки акцій технологічних компаній:

  • Крок 1: Відкриття рахунку. Зареєструйтесь на вибраній платформі та пройдіть процедуру верифікації особистості. Це може включати надання копій документів та підтвердження адреси.

  • Крок 2: Поповнення рахунку. Здійсніть переказ коштів на ваш торговий рахунок. Виберіть зручний спосіб поповнення, який підтримує ваш брокер.

  • Крок 3: Вибір акцій. Проведіть дослідження акцій технологічних компаній. Використовуйте аналітичні інструменти для оцінки перспектив і ризиків кожної акції.

  • Крок 4: Розміщення ордеру. Визначте кількість акцій, які хочете придбати, і розмістіть ордер через платформу. Ви можете обрати ринковий ордер для негайного виконання або лімітний ордер для покупки за заданою ціною.

  • Крок 5: Моніторинг і управління. Постійно стежте за вашими інвестиціями та коригуйте свої позиції відповідно до ринкових умов і ваших фінансових цілей.

Податки та звітність

Інвестування в міжнародні акції також має свої особливості оподаткування. В Україні потрібно враховувати наступні аспекти:

  • Податок на доходи: Вам потрібно буде сплатити податок на доходи фізичних осіб з прибутку від продажу акцій. Переконайтеся, що правильно заповнюєте декларації і сплачуєте податки.

  • Звітність: Ведіть облік всіх своїх торгових операцій, щоб мати змогу точно заповнити податкову декларацію і уникнути проблем з податковими органами.

Переваги інвестування в конкретні технологічні компанії

Microsoft (MSFT)

Microsoft є однією з найбільших технологічних компаній у світі і займає важливе місце в IT-індустрії. Ось кілька причин, чому варто інвестувати в акції Microsoft:

  • Диверсифікація продуктів: Microsoft пропонує широкий спектр продуктів, від операційних систем до хмарних рішень, що забезпечує стабільний прибуток.

  • Хмара Azure: Платформа Azure є однією з найбільших у світі і активно зростає, що підкріплює фінансові результати компанії.

  • Стійкість до криз: Завдяки широкому портфоліо продуктів і послуг, Microsoft демонструє високу стабільність під час економічних коливань.

Facebook (Meta Platforms, FB)

Facebook, тепер відомий як Meta Platforms, продовжує бути лідером у сфері соціальних мереж і цифрової реклами. Ось чому варто розглянути інвестиції в акції Facebook:

  • Велика аудиторія: Facebook має понад 2.8 мільярда активних користувачів, що забезпечує величезний ринок для реклами.

  • Інновації в рекламі: Платформи Facebook і Instagram пропонують розширені можливості для рекламодавців, що підвищує прибутковість компанії.

  • Майбутнє з метавсесвіт: Інвестиції в метавсесвіт можуть забезпечити значний потенціал зростання для компанії в майбутньому.

Google (Alphabet, GOOGL)

Google, що тепер працює під брендом Alphabet, є одним з провідних гравців на ринку інтернет-пошуку та цифрової реклами. Ось чому варто інвестувати в акції Google:

  • Домінування на ринку пошуку: Google контролює близько 90% ринку пошукових систем, що забезпечує стабільний дохід від реклами.

  • Інновації: Компанія активно інвестує в нові технології, такі як штучний інтелект та автономні транспортні засоби, що відкриває нові можливості для зростання.

  • Широкий спектр послуг: Google пропонує різноманітні послуги, включаючи хмарні технології, що забезпечує додаткові джерела доходу.

Nvidia (NVDA)

Nvidia є світовим лідером у виробництві графічних процесорів та чипів для штучного інтелекту. Ось чому варто звернути увагу на акції Nvidia:

  • Лідер у графічних процесорах: Nvidia є провідним постачальником графічних карт для ігор та професійного використання, що забезпечує стабільний попит на їх продукцію.

  • Штучний інтелект: Nvidia активно розвиває технології для штучного інтелекту та глибинного навчання, що забезпечує значний потенціал для майбутнього зростання.

  • Високі фінансові результати: Компанія демонструє стабільний* приріст доходів і прибутків, завдяки своїм інноваційним технологіям.

Висновок

Інвестування в акції світових технологічних компаній відкриває нові можливості для зростання капіталу і участі в інноваціях. Вибір надійного брокера, знання процесу покупки акцій і розуміння податкових обов’язків є ключовими елементами успішного інвестування. Сподіваємося, що цей гайд допоможе вам зробити перші кроки на шляху до успішних інвестицій у технологічний сектор.

* Цей огляд є особистою думкою автора і не є інвестиційною рекомендацією або підставою для здійснення операцій на фінансових ринках. Рішення про купівлю тих чи інших акцій варто приймати самостійно після ретельного аналізу та врахування всіх ризиків.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами