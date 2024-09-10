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10 вересня 2024, 17:12

Естонія змінює правила надання житла українським біженцям

З середи, 11 вересня, Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Про це повідомляє ERR.

З середи, 11 вересня, Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише українським біженцям, які нещодавно прибули до країни.
Фото: freepik.com

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Згідно з нинішнім порядком, компенсація не залежить від доходу біженця, і про неї можуть клопотати всі українські біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

У листі, надісланому місцевим самоврядуванням, гендиректор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії проживає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами Маріпуу, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першого посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

Із заявами біженці звертаються до місцевих самоврядувань, але останнім понесені витрати пізніше відшкодовують державу в особі департаменту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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