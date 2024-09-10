З середи, 11 вересня, Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Про це повідомляє ERR.
Естонія змінює правила надання житла українським біженцям
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Згідно з нинішнім порядком, компенсація не залежить від доходу біженця, і про неї можуть клопотати всі українські біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.
Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.
У листі, надісланому місцевим самоврядуванням, гендиректор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії проживає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.
За словами Маріпуу, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першого посвідки на проживання в Естонії.
Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.
Із заявами біженці звертаються до місцевих самоврядувань, але останнім понесені витрати пізніше відшкодовують державу в особі департаменту.
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