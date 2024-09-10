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10 вересня 2024, 14:21

Долар пожвавився перед звітом про інфляцію у США

У вівторок більшість азіатських валют мало змінилися, тоді як долар злегка зміцнився в очікуванні ключових даних щодо інфляції, які, ймовірно, вплинуть на очікування відсоткових ставок у США. Про це пише investing.com.

У вівторок більшість азіатських валют мало змінилися, тоді як долар злегка зміцнився в очікуванні ключових даних щодо інфляції, які, ймовірно, вплинуть на очікування відсоткових ставок у США.

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Більшість регіональних валют зазнали деяких втрат минулого тижня, оскільки апетит до ризику був підірваний побоюваннями щодо погіршення глобальних економічних умов.

При цьому очікування на зниження процентних ставок у США допомогло обмежити загальні втрати, а також стримати зростання долара. Однак цього тижня долар привернув увагу покупців на тлі позиціонування перед виходом даних щодо інфляції в середу.

Долар зростає в очікуванні інфляції

Індекс долара та ф'ючерси на DXY зросли приблизно на 0,1% у ході азіатських торгів після солідного зростання у понеділок.

Трейдери віддавали перевагу долару на тлі погіршення настроїв щодо ризиків минулого тижня, а очікування на ключові дані щодо інфляції, які вийдуть у середу, додатково підігріло інтерес до долара.

Очікується, що звіт покаже подальше зниження інфляції у серпні. Крім того, дані вийдуть лише за тиждень до засідання Федеральної резервної системи, на якому центральний банк, як очікується, знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Зниження ставок послабить долар і підштовхне перетікання коштів на азіатські ринки, орієнтовані на ризик. Однак масштаби такого повороту залежатимуть від того, наскільки ФРС пом'якшить політику цього року.

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Джерело: Мінфін
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