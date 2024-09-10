Саудівська Аравія розглядає юань як валюту для розрахунків за нафту

Високопосадовець із Саудівської Аравії заявив, що країна розглядає використання китайського юаня в розрахунках за сиру нафту, пише SCMP.

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Бандар аль-Хораєф, міністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії, озвучив таку заяву на тлі зближення двох країн, попри загострення суперництва між Китаєм та США.

В інтерв'ю в Гонконгу чиновник заявив, що Саудівська Аравія «відкрита для нових ідей» і «намагається не змішувати політику з торгівлею».

У спробі диверсифікувати свою економіку, багата на нафту близькосхідна країна прагне впровадження китайської продукції, включаючи електромобілі та інфраструктуру відновлюваних джерел енергії, щоб уникнути надмірної залежності від викопного палива.

Китай же прагне інтернаціоналізації юаня, який тіснить долар США як основну світову валюту для міжнародної торгівлі, особливо після того, як росія, яка є найбільшим джерелом нафти для Китаю, була виключена з доларової системи.