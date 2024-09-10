Станом на кінець серпня 2024 року кількість затверджених бронювань (відстрочок від військової служби) для Національного банку становила 335. Про це на запит «Мінфіну» повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Мінекономіки схвалило працівникам Нацбанку 335 бронювань, які надають відстрочку від військової служби
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Він пояснив, що Мінекономіки оперує інформацією про броні, надані за їхніми рішеннями.
Раніше Нацбанк на запит «Мінфіну» уточнював, що загальна чисельність персоналу на початок 2024 року у нього становила близько 5 тис. працівників.
В офіційному річному звіті регулятора зазначалося, що чоловіча частка у персоналі центрального апарату Національного банку становить 46%, а Банкнотно-монетного двору — 66%. Тобто, виходимо на середню частку чоловіків серед співробітників на рівні 56%.
А це означає, що в Нацбанку заброньовано близько 12% його чоловічого персоналу (окремих даних щодо військовозобов'язаних у звіті регулятора немає).
У Мінекономіки також повідомили про триразове збільшення кількості бронювань для працівників фінансового сектора за останній рік із невеликим — з 4 тис. людей минулого літа до 12 тисяч зараз.
Нагадаємо
«Мінфін» разом з експертами аналізував останні дані про відстрочення від військової служби у статті «Понад 500 тис. українців отримали відстрочку від армії: де броні більше і чому».
Коментарі - 9
Люди вы не туда направляете внимание, у чела с ЗП обл уже был суд где суд присудил что контракты добровильне якщо воно примусове то це є рабство так написал судья и после этого случая ТЦК не подаёт в суды :) Разводят на лоха)
Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
Карл Густав Менергейм
Тогда для чего нужно такое государство которое отлавливает людей и посылает на смерть против собственной воли, шанс выжить в этой войне самый высокий только у чиновников.
для захисту всіх громодян включно з тими що сидять десь в глушині та брешуть на тих хто їх захищає в цей момент іноді навіть за рахунок власного життя.
а на питання ти так і не відповів, злився — очікувано/передбачувано тому не дивно
Так в чем для тебя проблема пойти на войну и защищать громадян.
Никчёма ты так и не ответил сколько тебе было лет в 1995 году