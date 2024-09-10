Мінекономіки схвалило працівникам Нацбанку 335 бронювань, які надають відстрочку від військової служби

Станом на кінець серпня 2024 року кількість затверджених бронювань (відстрочок від військової служби) для Національного банку становила 335. Про це на запит «Мінфіну» повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Він пояснив, що Мінекономіки оперує інформацією про броні, надані за їхніми рішеннями.

Раніше Нацбанк на запит «Мінфіну» уточнював, що загальна чисельність персоналу на початок 2024 року у нього становила близько 5 тис. працівників.

В офіційному річному звіті регулятора зазначалося, що чоловіча частка у персоналі центрального апарату Національного банку становить 46%, а Банкнотно-монетного двору — 66%. Тобто, виходимо на середню частку чоловіків серед співробітників на рівні 56%.

А це означає, що в Нацбанку заброньовано близько 12% його чоловічого персоналу (окремих даних щодо військовозобов'язаних у звіті регулятора немає).

У Мінекономіки також повідомили про триразове збільшення кількості бронювань для працівників фінансового сектора за останній рік із невеликим — з 4 тис. людей минулого літа до 12 тисяч зараз.

Нагадаємо

«Мінфін» разом з експертами аналізував останні дані про відстрочення від військової служби у статті «Понад 500 тис. українців отримали відстрочку від армії: де броні більше і чому».