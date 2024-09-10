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10 вересня 2024, 11:49

Мінекономіки схвалило працівникам Нацбанку 335 бронювань, які надають відстрочку від військової служби

Станом на кінець серпня 2024 року кількість затверджених бронювань (відстрочок від військової служби) для Національного банку становила 335. Про це на запит «Мінфіну» повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Станом на кінець серпня 2024 року кількість затверджених бронювань (відстрочок від військової служби) для Національного банку становила 335.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Він пояснив, що Мінекономіки оперує інформацією про броні, надані за їхніми рішеннями.

Раніше Нацбанк на запит «Мінфіну» уточнював, що загальна чисельність персоналу на початок 2024 року у нього становила близько 5 тис. працівників.

В офіційному річному звіті регулятора зазначалося, що чоловіча частка у персоналі центрального апарату Національного банку становить 46%, а Банкнотно-монетного двору — 66%. Тобто, виходимо на середню частку чоловіків серед співробітників на рівні 56%.

А це означає, що в Нацбанку заброньовано близько 12% його чоловічого персоналу (окремих даних щодо військовозобов'язаних у звіті регулятора немає).

У Мінекономіки також повідомили про триразове збільшення кількості бронювань для працівників фінансового сектора за останній рік із невеликим — з 4 тис. людей минулого літа до 12 тисяч зараз.

Нагадаємо

«Мінфін» разом з експертами аналізував останні дані про відстрочення від військової служби у статті «Понад 500 тис. українців отримали відстрочку від армії: де броні більше і чому».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
lenta19
lenta19
10 вересня 2024, 11:55
#
Керівники заброньовані, ну як завжди
+
+58
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 вересня 2024, 12:20
#
А у нас есть обязательная воинская служба? Где через ТЦК ТА СП?) Читайте законы) Тцк та сп предлогает подписать контракт, открываем закон про вийськ обовьязок и вийськ службу ст 1 — контракты = добровильнэ) А уж я молчу что у нас вообще нет стану вийны, а без него мобилизации вообще быть не может, только контракты :)
Люди вы не туда направляете внимание, у чела с ЗП обл уже был суд где суд присудил что контракты добровильне якщо воно примусове то це є рабство так написал судья и после этого случая ТЦК не подаёт в суды :) Разводят на лоха)
+
+15
Strain
Strain
10 вересня 2024, 14:28
#
Вы так говорите как будто затягивать людей в бусы и насильно куда то увозить — это согласно закона. Я бы даже сказал это более не согласно закону чем мобилизация без состояния войны.
+
+45
zevs1
zevs1
10 вересня 2024, 13:57
#
Есть одна группа людей находящихся при должностях и погонах которые не хотят умирать и ловят вторую группу обычных людей которые также не хотят умирать, вот с чем столкнулась Украина

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать.
Карл Густав Менергейм
+
0
Три літри
Три літри
10 вересня 2024, 14:09
#
Свій рівень життя люди створюють самі. Не держава чи добрий цар або вождь. Тільки власними руками: або збираєш пляшки, або перераховуєш діаманти.
+
+45
zevs1
zevs1
10 вересня 2024, 14:21
#
Трехлитровый
Тогда для чего нужно такое государство которое отлавливает людей и посылает на смерть против собственной воли, шанс выжить в этой войне самый высокий только у чиновников.
+
0
Три літри
Три літри
10 вересня 2024, 14:26
#
Тогда для чего нужно такое государство которое отлавливает людей и посылает на смерть против собственной воли,

для захисту всіх громодян включно з тими що сидять десь в глушині та брешуть на тих хто їх захищає в цей момент іноді навіть за рахунок власного життя.

а на питання ти так і не відповів, злився — очікувано/передбачувано тому не дивно
+
+15
zevs1
zevs1
10 вересня 2024, 14:32
#
Трехлитровый,
Так в чем для тебя проблема пойти на войну и защищать громадян.
Никчёма ты так и не ответил сколько тебе было лет в 1995 году
+
0
Три літри
Три літри
10 вересня 2024, 14:54
#
А ти так і не розповів як ти успішний успіх середини 90-х впав до збирання пляшок у другій половині 2024
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