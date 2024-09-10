Відтік із криптофондів, обсяг стягнень SEC із криптокомпаній перевищив $4,7 млрд: що нового на ринку

Відтік із криптофондів став другим за величиною цього року

Виведення коштів із криптовалютних інвестфондів з 1 по 7 вересня становило $726 млн проти $305 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані CoinShares.

Аналітики пов’язали збереження негативної динаміки з макроекономічними даними у США, які підвищили ймовірність зниження процентної ставки ФРС на 25 б. п. Наприкінці тижня темпи ослабли, оскільки дані щодо зайнятості поділяли думки ринку щодо подальших кроків Федрезерву, додали вони.

Негативні настрої поширилися з цифрового золота на Ethereum. Відтік із фондів на базі активу посилився з $5,7 млн до $98,1 млн.

З пов’язаних з біткоїном інструментів клієнти вивели $643 млн після $319 млн тижнем раніше.

У структури, які дозволяють відкривати шорт за цифровим золотом, інвестори додали $3,9 млн проти $4,4 млн у попередній звітний період.

У продукти на основі Solana надійшло $6,2 млн (тижнем раніше — $7,6 млн).

Різке зниження ставки ФРС негативно позначиться на ціні біткоїна — 10x Research

Різка зміна курсу ФРС з подальшим зниженням відсоткової ставки на 50 базисних пунктів (0,5%), імовірно, негативно вплине на високоризикові активи, включно з біткоїном. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт експертів 10x Research.

Експерти вказали на те, що різке зниження процентної ставки, на 50 базисних пунктів, є ознакою економічної стурбованості, а не впевненості.

У звіті підкреслюється, що ФРС часто змінює процентну ставку на 25 базисних пунктів. Однак під час циклу посилення політики 2022 року регулятор неодноразово використовував більшу величину кроку — 50 і 75 базисних пунктів.

Щоразу це свідчило про терміновість вжитих заходів, зазначили аналітики. Зниження відсоткової ставки одразу на 50 базисних пунктів у вересні може вказувати на відставання регулятора в боротьбі зі спадом, вважають у 10x Research.

«Хоча зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів може сигналізувати про більш серйозні побоювання, основна увага ФРС приділятиметься пом’якшенню економічних ризиків, а не управлінню реакцією ринку», — заявив аналітик Маркус Тілен.

Він вважає, що ФРС цілком може піти на такий крок.

«Імовірність зниження на 50 базисних пунктів становить лише 29%, що суперечить нашій думці та переважному консенсусу. Дедалі голосніше лунають голоси про те, що ФРС відстає від графіка, пропустивши ознаки слабкості ринку праці після того, як її застали зненацька в липні», — зазначив Тілен.

Обсяг стягнень SEC із криптокомпаній перевищив $4,7 мільярда

Експерти компанії Social Capital Markets опублікували звіт про стягнення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з криптовалютної індустрії за 2024 рік. Обсяг накладених штрафів збільшився на 3000% порівняно з попереднім роком і перевищив $4,7 млрд. Про це повідомляє Incrypted.

Це стало можливим завдяки врегулюванню спору між регулятором і компанією Terraform Labs, яка зазнала краху. У рамках угоди компанія виплатить $3,6 млрд компенсації, штраф у $420 млн і відсотки в сумі $467 млн.

Колишній CEO фірми До Квон, який також є відповідачем за позовом SEC, повинен, зі свого боку, відшкодувати понад $204 млн.

Загалом за 2024 рік агентство призначило 11 заходів примусового характеру, а розмір середнього штрафу склав $426 млн. Приміром, у 2018 році цей показник становив $3,39 млн.

Експерти зазначають, що з 2013 року Комісія наклала стягнення на криптокомпанії на $7,42 млрд. Виплати від Terraform Labs становлять 63% від цієї суми. Інший штраф, на який також припадає значна частка від загального обсягу стягнень, пов’язаний із компаніями Telegram Group Inc і TON Issuer Inc.

У 2019 році регулятор оштрафував згадані фірми на $1,24 млрд. Тоді це був рекордний показник для примусових заходів SEC щодо криптокомпаній.

Аналітики підрахували, що з 2013 року агентство загалом здійснило 148 стягнень. Справа Terraform Labs стала абсолютним рекордсменом у цих процесах, значно випередивши попереднього «лідера».

Японська компанія Metaplanet інвестувала $2 мільйони у купівлю біткоїнів

Інвестиційна компанія Metaplanet, яку називають «японською MicroStrategy», продовжує накопичувати біткоїни на своєму балансі. Сьогодні фірма повідомила про купівлю ще 38,46 BTC на суму близько 300 млн японських єн (приблизно $2 млн).

Унаслідок купівлі загальні запаси біткоїнів на гаманці фірми досягли 398,83 BTC, що становить близько $22,6 млн на момент публікації.

На тлі новини про придбання криптовалюти акції Metaplanet за добу зросли на 5,87%.