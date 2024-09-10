Курс валют на 10 вересня: у банках долар подорожчав, євро — подешевшало

У вівторок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро залишилося на колишньому рівні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,95−41,40 грн. Євро купують за 45,31 грн, а продають за 45,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,34−41,40, євро — 45,75−45,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,44−45,46 грн/євро.

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