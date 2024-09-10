НБУ позбавив ліцензії компанію «Лізинг Тайм» через зв’язки її власника з рф

Національний банк України анулював ліцензію фінансової компанії «Лізинг Тайм» з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Відповідне рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 вересня та набирає чинності з 10 вересня.

Нацбанк виявив, що власник «Лізинг Тайм» Грегорі Штульберг опосередковано (через компанію, зареєстровану у Великій Британії) володіє російським «Алеф-Банком», щодо якого у лютому 2023 року Україна запровадила санкції строком на 50 років разом з усім фінансовим сектором рф.

«Згідно з чинним законодавством наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі інших юридичних осіб, до яких застосовано, зокрема, санкції Україною, є ознакою її небездоганної ділової репутації, що відповідно є ознакою небездоганної ділової репутації фінансової компанії», — зазначив регулятор.