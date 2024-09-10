Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 627 790 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 вересня 2024, 8:20
Втрати ворога за 9 вересня: 1 380 російських окупантів, 1 танк та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 627790 (+1380) осіб,
- танків — 8640 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 16925 (+19) од,
- артилерійських систем — 17880 (+50) од,
- РСЗВ — 1180 (+0) од,
- засоби ППО — 942 (+0) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14933 (+36),
- крилаті ракети — 2591 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24330 (+68) од,
- спеціальна техніка — 3053 (+4).
Джерело: Мінфін
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