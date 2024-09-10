Як терміново та вигідно продати квартиру за 1-3 дні? Нехитрий лайфхак від українських компаній

Торгові операції з нерухомістю вважаються одними з найскладніших та найвідповідальніших. Тут йдеться про великі суми, тому під час угоди обов’язково є нотаріус, в обов’язки якого входить перевірка справжності документів, підтвердження права володіння та правильна процедура складання та підписання договору купівлі-продажу.

Будь-який власник нерухомого майна, виставляючи його на продаж, хоче, щоб угода відбулася якнайшвидше і найбільш вигідно для нього. Однак насправді не завжди все відбувається так як хотілося б.

Самостійний продаж квартири або житлового будинку може зайняти від кількох місяців і, крім іншого, супроводжується витратами часу на показ та спілкування з потенційними покупцями.

Щоб уникнути тривалого продажу, багато продавців обирають співпрацю з агентствами або користуються послугою терміновий викуп нерухомості, продаючи об'єкт за заниженою ціною приватним перекупникам. Однак в Україні існує ще один спосіб швидко та досить вигідно продати нерухоме майно.

Фінансова компанія як альтернатива агентству нерухомості

Фінансові приватні компанії, які займаються нерухомістю, існують на ринку вже давно. Спочатку вони з’явилися як альтернатива банківській системі та займалися переважно кредитуванням бізнесу та приватних споживачів.

Сьогодні фінансові компанії пропонують терміновий викуп нерухомості, як професійну допомогу людям, які мають труднощі з реалізацією свого майна, або ж супровід угоди з продажу нерухомості, якщо клієнт має час на очікування.

Такі компанії справді можна розглядати як альтернативу ріелторським агентствам, оскільки вони виконують ті самі функції: знаходять клієнтів та надають підтримку власнику з низки юридичних питань.

Які переваги фінансової компанії при терміновому продажу нерухомості:

Завдаток як гарантію викупу можна отримати прямо в день заявки;

Компанії займаються проблемною нерухомістю та надають повний юридичний супровід;

Угода полягає з дотриманням усіх юридичних і конфіденційності;

У разі наявності боргів або невиплаченого кредиту компанія бере на себе погашення всіх позик на договірних умовах;

Терміновий викуп нерухомості відбувається без додаткових витрат, таких як оцінка майна, послуги юриста, транспортні витрати та інше;

Гроші виплачуються готівкою у присутності нотаріуса чи через банк.

Звертаючись до звичайної ріелторської агенції, клієнту все одно доведеться оплачувати послуги посередника, при цьому остаточний результат продажу та його терміни не гарантовані. У випадку фінансової компанії все простіше, до того ж тут можуть запропонувати кілька способів вирішення проблеми.

Два варіанти, як вигідно продати квартиру за короткий термін

Фінансова компанія Status Finance, поряд із заставним кредитуванням, ставить терміновий викуп нерухомості в пріоритет своєї діяльності.

На вибір клієнта пропонується кілька варіантів:

Викуп нерухомого майна протягом 24 годин. Розглядаються квартири та житлові будинки у Києві та Київській області. Комісія за послуги становитиме близько 10−15% від ринкової вартості нерухомості. У цьому оцінка майна робиться безплатно; Більше довгий, але вигідний варіант. Компанія бере квартиру у пріоритет на продаж, терміном у 30 днів. Протягом цього періоду компанія зобов’язується продати квартиру за середньою ринковою ціною. Під середньою вартістю мають на увазі певний діапазон цін, привабливий на продаж, до того ж час не занижений. Даний варіант підійде для тих, хто має час та можливість трохи почекати.

Для того, щоб продати нерухомість, компанія користується власною базою покупців, що набагато ефективніше, ніж відкриті інтернет-ресурси та приватні оголошення.